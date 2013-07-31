独家：中国新一代支付清算系统拟10月初上线--消息

路透北京7月31日 - 两位市场知情人士周三向路透表示，中国支付系统有望于今年10月初升级至新一代。新系统最大特色在于将支持“一点接入，一点清算”。业内人士分析，新支付清算系统的上线，有助于提高资金清算效率，减少资金在途对市场流动性的扰动，进而减小资金利率波幅。

其中一位知情人士并表示，新一代支付系统里还将增加类资金池功能，有利于市场流动性在机构内部、机构与机构之间优化配置。

“二代支付系统计划于10月初上线；最早明年4月推广至部分准备充分的商行，计划明年底，全部机构都要用新系统了，”一位参与了央行针对新系统培训的机构人士称，“央行会给大家一年多的时间去过渡一下，在此期间，新老系统会同时存在。”

路透已联络央行，但截止目前，尚未获得央行对上述消息予以的及时回复。

他们进一步分析了新系统“一点接入，一点清算”的优势。一位机构人士举例指出，资金归集到总行，资金使用效率提高了。比如原来上海分行要有自己备付，要留资金，现在不用留了，这笔资金盘活了，前提是用“一点式”。

但市场人士进一步分析指出，虽然“一点”有助于提高支付清算效率，减小在途资金扰动，但也将清算风险集中起来。

所以，监管层对此的态度是：“多点接入”是过渡形态，但是，即使在新系统上线后，也未见得就要全部转为“一点接入”；只是在保证不发生结算风险的前提下，鼓励机构减少支付接入点数。

新支付系统支持日间透支和自动质押融资功能，但银行在同一工作日只能选做其一。自动质押融资功能办理方式分为手工触发和自动触发两种。商业银行日间头寸不足时，将债券薄记系统中托管的债券向中央银行质押，央行向其提供临时性融资。

自动质押融资功能的日间还款利率是央行再贴现利率减0.27%，日终是央行再贴现加7.2%。日间与日终的界限是下午17:30分。

另一位参训机构人士则透露，新支付系统也有增加类资金池功能。一方面，系统会自动识别同一机构内各级主体的备付情况，进而避免“总体备付充足而某分行不足的情况”；另一方面，在两家机构签有授信协议的前提下，新系统亦有计划开发不同机构间资金优化配置的功能，将盈余机构资金拆借给待补机构。

六月份的市场流动性困局中，极端谨慎市场心态下，资金在途在很大程度上恶化了资金供求紧张的情况。

支付系统包含大额实时支付系统、小额批量支付系统、同城票据清算系统、境内外币支付系统、网上支付跨行清算系统、银行业金融机构行内支付系统、银行卡跨行支付系统。（完）