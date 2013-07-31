中国新支付清算系统有利于流动性优化配置

* 中国新一代支付清算系统拟于10月初上线--消息

* 有利于流动性优化配置，减少资金在途扰动

* 管理层导向减少支付接入点，有助提高清算效率

* 或导致同业业务乃至商行经营模式的变化

* 外汇交易可同步结算，人民币跨境支付清算连接尚未提及

作者 曹巍浩/康熙泽

路透北京7月31日 - 中国6月市场流动性困局中，资金在途在很大程度上恶化了当时资金供求紧张的情况。中国央行计划于10月初上线新一代支付清算系统，以利于流动性优化配置，减少在途资金扰动，避免资金利率大幅波动；同时也有可能导致同业业务乃至商行经营模式发生变化。

知情人士周三向路透表示，新一代支付清算系统将外汇交易市场和银行间市场清算连接起来，支持人民币与外币交易的PvP(对等支付)结算，从而降低结算风险。此外，之前广受关注的人民币跨境支付清算连接问题，尚未有所体现。

知情人士并表示，新一代支付系统里还将增加类资金池功能，有利于市场流动性在机构内部、机构与机构之间优化配置。

“二代支付系统计划于10月初上线；最早明年4月推广至部分准备充分的商行，计划明年底，全部机构都要用新系统了，”一位参与了央行针对新系统培训的机构人士称，“央行会给大家一年多的时间去过渡一下，在此期间，新老系统会同时存在。”

新系统最大特色在于将支持“一点接入，一点清算”，鼓励减少支付接入点数目。针对一点接入，和多点接入的概念，业内人士解释：多点接入即为一家商业银行不仅总行在当地央行开设备付金账户，旗下分行亦在当地央行开设了备付金账户，有多个清算点接入系统清算；而一点式为，未来可能会把这些分行的备付金账户取消或者收拢，统一到总行一个账户中进行支付或者结算。

银河证券银行业分析师黄斌辉解释道，“一点”集中清算，尤其是日终净额清算广泛运用，有助于减少清算资金需求，提升清算资金使用效率，减缓时点流动性压力。“多点”每个点都要考虑资金备付，大额偶发性交易会催生额外资金需求。清算节点少了便于银行整体流动性管理，减少结算资金需求。

路透已联络央行，但截止目前，尚未获得央行对上述消息予以的及时回复。

央行支付结算司胡波去年曾撰文解析称，第二代系统提供的多种流动性管理功能，有助于银行机构了解其在央行开立的所有账户余额情况，盘活法人银行所有流动资金，及时完成日间支付，提高资金使用效率，避免因信息失灵带来的流动性风险，还可降低银行机构管理流动性的成本。

中国外汇交易中心数据显示，6月份各类金融机构质押式回购成交金额达23.86万亿元人民币，同业拆解成交额3.13万亿元，买断式回购成交额约0.61万亿元。

支付系统包含大额实时支付系统、小额批量支付系统、同城票据清算系统、境内外币支付系统、网上支付跨行清算系统、银行业金融机构行内支付系统、银行卡跨行支付系统。

胡波在上述文章中并称，目前外汇交易市场的场外询价交易和场内竞价交易，因均未实现PvP结算，均面临不同程度的汇率和本金风险。而央行第二代支付系统，能极大降低此类风险，在扩大外汇市场交易规模的同时，有利于央行对外汇交易总体情况的及时把握和宏观调控。

在第一代支付系统中，银行机构以分支机构为单位分别接入所在地城市处理中心（CCPC）。第二代支付系统将支持一点集中接入方式，以满足银行机构业务系统集中处理的需要，即银行业金融机构可以法人机构为单位通过CCPC一点接入支付系统。

在一点接入方式下，银行业金融机构还可灵活选择资金清算模式：既可以开设单一清算账户，所有支付业务均通过该账户进行清算；也可以保留多个清算账户，支付业务分别通过指定账户进行结算，系统为参与者提供所有清算账户资金的集中统一管理。同时，简化CCPC和商业银行前置机的系统功能，便于银行机构的接入和运行维护。

**优化配置市场流动性**

市场人士指出，新支付系统将有利于市场流动性的优化配置，提高资金清算效率，减少在途资金扰动，进而减小资金利率波幅。

“新系统更重要的点在于资金优化配置，”上海一银行交易员称，“对那种总分行一起管流动性的，清算接入点的减少，会减少资金在途造成的资金波动，进而提高效率；对只有总行管流动性的没有这种影响。”

一位机构人士举例指出，资金归集到总行，资金使用效率提高了。比如原来上海分行要有自己备付，要留资金，现在不用留了，这笔资金盘活了，前提是用“一点式”。

不过“一点”有助于提高支付清算效率，减小在途资金扰动之际，也将清算风险集中起来。

所以，央行在系统培训中表露的态度是：“多点接入”是过渡形态，但是，即使在新系统上线后，也未见得就要全部转为“一点接入”；只是在保证不发生结算风险的前提下，鼓励机构减少支付接入点数目。

新支付系统支持日间透支和自动质押融资功能，但银行在同一工作日只能选做其一。自动质押融资功能办理方式分为手工触发和自动触发两种。商业银行日间头寸不足时，将债券薄记系统中托管的债券向中央银行质押，央行向其提供临时性融资。

自动质押融资功能的日间还款利率是央行再贴现利率减0.27%，日终是央行再贴现加7.2%。日间与日终的界限是下午17:30分。

上述上海银行交易员则透露，新支付系统也有增加类资金池功能。一方面，系统会自动识别同一机构内各级主体的备付情况，进而避免“总体备付充足而某分行不足的情况”；另一方面，在两家机构签有授信协议的前提下，新系统亦有计划开发不同机构间资金优化配置的功能，将盈余机构资金拆借给待补机构，是所谓“自动平补”。

央行胡波的文章并详述指出，新系统里，为在央行开立多个清算账户的法人银行提供了“资金池”管理功能，当分支机构清算账户因缺乏头寸而出现排队业务时，系统依据法人银行事先授权自动将资金从法人银行调入分支机构账户解救排队业务。

同时为不同法人银行提供自动拆借功能，当法人银行头寸不足支付时，系统依据法人银行事先签订的拆借协议，启动法人银行之间的资金拆借功能，化解流动性风险，确保当日不能解退的轧差净额清算业务完成最终结算。

**同业业务及商行经营模式或有变化**

市场人士分析称，管理层导向减少支付接入点，或在一定程度上导致同业业务乃至商行经营模式的变化。

“后面会有大量的同业资产抛出来...分行未来只是总行的营销平台，各自为政今后不可能，今后同业挺难做的，”上海一大型券商资深投资人士称。

他进一步指出，支付接入点的减少，意味着今后分行更多地在总行流动性管理下开展业务，而不是象现在先找资产再去找负债，货币需求未来会比较稳定，全社会社会融资总量也会受到影响。

但也市场人士持不同意见。上海一外资银行交易员则表示，不可忽视地方主体的力量，内部转移定价方式不完善，分行不会轻易放弃利润来源的。（完）

(审校 杨淑祯)

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