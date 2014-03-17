中国金融：央行多管齐下规范第三方支付，转账拟年累计不超1万-新华网

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透北京3月17日 - 新华网周一报道，从第三方支付企业获悉，近日中国央行下发《支付机构网络支付业务管理办法》征求意见稿，拟要求个人支付账户转账单笔不超过1,000元，年累计不能超过1万元。个人单笔消费不得超过5,000元，月累计不能超过1万元。
报道称，这遭到第三方支付企业的激烈反对。央行昨日对此消息未作回应。
报道援引业内人士表示，意见稿若落地，对第三方支付企业也是致命性的打击。如余额宝的转入转出将受到较大的限制，用户对余额宝等产品的累计申购不能超过1万元，而且转入之后不能再提回银行账户，这将大大降低余额宝的吸引力。
阿里巴巴旗下支付平台支付宝发言人表示，“我们已经向央行反馈了意见，并在和央行密切沟通。鉴于目前意见稿还在咨询中，我们不便做进一步评论。”
据消息人士周日称，阿里巴巴集团IPO-ALIB.N正与六家银行商洽美国首次公开发行(IPO)承销事宜，获得此次IPO承销资格的银行将赚得盆满钵满，也有助于提高他们的业内排名。
三位消息人士上周五称，中国央行支付结算司已下发文件，要求支付宝、财付通等第三方支付机构立即暂停线下二维码支付业务、虚拟信用卡有关业务。 （完）
(编译 李军; 审校 母红)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)