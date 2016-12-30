中国央行出台大额和可疑交易管理新规 大额现金交易报告标准降至5万（更新版）

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路透北京12月30日 - 中国央行周五发布金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，金融机构大额现金交易报告标准为5万元人民币，较之前的20万元标准大大降低，且新增跨境资金交易大额报告制度，显示中国正在收紧境内和跨境资金交易监管的缰绳。

央行网站刊登答记者问指出，管理办法明确以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求，新增建立和完善交易监测标准、交易分析与识别、涉恐名单监测、监测系统建立和记录保存等要求，其适用范围新增“保险专业代理公司”、“保险经纪公司”、“消费金融公司”和“贷款公司”。

“以金融机构报送的大额交易和可疑交易报告为基础，人民银行开展主动分析、协查分析和国际互协查，依法向执法部门移送案件线索，与相关部门一起预防、遏制洗钱、恐怖融资，维护金融安全。”央行称。

央行称，给予金融机构半年时间的过渡期，管理办法自2017年7月1日生效实施。

央行表示，新规将大额现金交易报告标准降至5万元，主要是顺应国际现金领域反洗钱监管标准，而非现金支付工具普及为强化现金管理提供了有利条件，更为重要的是，中国反腐败、税收、国际收支等领域的形势发展也要求加强现金管理，以防范利用大额现金交易从事腐败、偷逃税、逃避外汇管理等违法活动的风险。

关于可疑交易报告方面，新规指出，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告，即以“合理怀疑”为基础开展可疑交易报告工作。

金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节，同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关。资产包括但不限于银行存款、汇款、旅行支票、邮政汇票、保单、提单等，没有资金或资产价值大小的起点金额要求。

按照新规，自然人和非自然人的大额现金交易，境内和跨境的报告标准均为人民币5万元以上、外币等值1万美元以上；非自然人银行账户的大额转账交易，境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上。

自然人银行账户的大额转账交易，境内的报告标准为人民币50万元以上、外币等值10万美元以上，跨境的报告标准为人民币20万元以上、外币等值1万美元以上。

**新增跨境资金大额交易报告制度**

央行新规并新增跨境交易的大额报告制度，除了自然人和非自然人大额现金交易中新增跨境报告标准外，非自然人银行账户的大额转账交易以及自然人银行账户大额转账交易均增加了跨境报告标准部分，不过内外标准是一致的。

央行称，对跨境资金交易，金融机构报送大额交易报告的主要考虑是，随着沪港通、深港通等业务逐步推进，境内居民个人跨境业务逐步放开，居民个人跨境人民币业务会更加频繁，设计专门的人民币报告标准，便于监管部门及时掌握人民币跨境交易数据，开展风险监测。

“综合考虑，《管理办法》对自然人客户大额跨境转账交易报告标准确定为‘人民币20万元以上’，可以加强对跨境人民币交易的统计监测，更好地防范人民币跨境交易相关风险。”央行称。

央行称，现有制度规定，香港居民个人跨境同名账号之间及台湾居民个人跨境人民币汇款每日限额5万元，居民个人贸易项下跨境人民币业务无限额管理。《关于优化人民币跨境收付信息管理系统信息报送流程的通知》规定，对于单笔20万元（含）以下的个人人民币跨境收支业务，银行可合并报送，但需保留逐笔明细信息。

而需要说明的是，按照管理办法，央行可根据工作需要调整大额交易报告标准。（完）

更多细节，请点选央行网站(www.pbc.gov.cn)