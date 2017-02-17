中国1月央行口径外汇占款减少2087.66亿元人民币--央行

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月17日 - 路透根据中国央行公布的数据计算显示，1月末中央银行口径外汇占款余额为217,337.6亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少2,087.66亿元人民币。
以下为央行口径外汇占款余额的月度变动情况：
月份 净变动额（亿元）
2017年1月 -2,087.66
2016年12月 -3,178
2016年11月 -3,826.76
2016年10月 -2,678.64
2016年9月 -3,374.82
2016年8月 -1,918.95
2016年7月 -1,905.08
2016年6月 -977.27
2016年5月 -537.02
2016年4月 -543.95
2016年3月 -1,447.61
2016年2月 -2,278.83
2016年1月 -6,445.38
(完)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
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