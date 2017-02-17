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中国财经 | 2017年 2月 17日 星期五 11:37 BJT

中国1月央行口径外汇占款减少2087.66亿元人民币--央行

路透北京2月17日 - 路透根据中国央行公布的数据计算显示，1月末中央银行口径外汇占款余额为217,337.6亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少2,087.66亿元人民币。

以下为央行口径外汇占款余额的月度变动情况：

月份 净变动额（亿元）

2017年1月 -2,087.66

2016年12月 -3,178

2016年11月 -3,826.76

2016年10月 -2,678.64

2016年9月 -3,374.82

2016年8月 -1,918.95

2016年7月 -1,905.08

2016年6月 -977.27

2016年5月 -537.02

2016年4月 -543.95

2016年3月 -1,447.61

2016年2月 -2,278.83

2016年1月 -6,445.38

(完)
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