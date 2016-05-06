分析：资金好转中国央行连两周净回笼 组合工具兼顾短中长补水

作者 侯向明

路透北京5月6日 - 随着中国5月全面营改增政策不定因素明晰，同时央行表态PSL将常态化操作，本周银行间流动性随之进一步好转，央行公开市场顺势连续第二周净回笼，依旧延续随资金松紧状况相机操作，维持流动性均衡政策意图。

分析人士认为，央行决定月初例行操作PSL反映政府稳增长态度坚决，在经济下行压力犹大的情况下货币政策并无收紧的基础，但整体更呈现中性姿态，后期央行料仍将依赖结构化工具定向补充流动性，如OMO+MLF+PSL组合模式，短期来看降准几无可能。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮表示，“央行公开市场操作更多的是一种相机抉择，短期的这种摇摆是比较明显的，资金紧的时候要放，相对松的时候就收。”

他并提到，PSL是基于长期的一种流动性投放，亦主要是稳增长的一个配套政策，从这个角度看降准概率进一步降低，但因为后期资金面面临的环境仍然复杂，比如美联储加息和宏观审慎评估(MPA)考核等，故降准空间依然存在。

央行本周二公告称，从5月起，央行在每月月初对三家政策性银行发放上月特定投向贷款对应的抵押补充贷款。4月末抵押补充贷款余额为13,911.89亿元。另据业内人士透露，PSL利率继续持平于2.75%。

央行公开市场本周单日操作有收有放，在连续五日净回笼后，周四在缴准因素影响下小幅净投放。全周来看，累计进行3,600亿元人民币的逆回购，期限均为七天，中标利率持稳在2.25%；对冲到期的5,800亿元后，单周净回笼2,200亿元，为连续第二周净回笼。

4月底5月初，在央行逆回购和MLF的双重助力下，此前受集中缴税和营改增政策扰动而一度趋紧的资金面终于缓解，银行间质押回购加权利率全面下行，且央行自上周三连续五日公开市场净回笼。在本周二央行宣布PSL常态化操作后，市场对未来流动性预期好转，资金面进一步改善。

平安证券固定收益部执行总经理石磊认为，由于公开市场本身是一个微调的工具，利率更为关键，目前应主要关注利率；现在主要利率目标是没变，但相对于去年的中性偏松，目前央行整体姿态应属于中性偏紧，不过也并不是一个紧缩的局面。

上海一银行的资金交易员亦称，实质上市场资金面没有那么的宽松，央行持续不降准，资金面其实是一种中性偏紧的状况，本周有缴准，这月还有缴税。

“就是说能借到钱，但不像以前那种泛滥了。倒也不是说有收紧，反正就是说我会给你钱，但价格肯定不会降，央行肯定也是在等基本面数据。”他说。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 tmsnrt.rs/1SQMevY

**OMO+MLF+PSL模式**

今年初，在货币政策、房地产以及基建投资的拉动下，一季度经济增速达6.7%。但受到房地产复苏的制约，以及去产能等供给侧改革的实施，未来经济能否持续回稳仍存在不确定性。

结合近期通胀回温，加之出于对机构加杠杆的担忧，央行迟迟不肯降准，惟借助多种渠道定向输血。在央行公布PSL常态化操作后，标志着以“OMO（公开市场）+MLF+PSL”为主要工具的短、中、长期定向补充流动性模式的确立。

中信证券固定收益团队研究报告称，货币政策新组合更加兼顾各期限流动性，从而流动性碎片化、周期性特征将更突出，三项工具各司其职，从短、中、长期“三管齐下”补充流动性。

从功能上看，OMO主要用于维稳短期货币市场利率，MLF意在引导中期利率并补充中期流动性缺口，而PSL有助于加快信贷增长、结构调整。

“随着OMO+MLF+PSL的新组合成为货币政策主打，结构化工具仍将持续发力。”中信证券报告并认为，在去年末以来央行货币政策工具频出、MLF+OMO组合出击的背景下，此次PSL成为新成员，不仅意味着短期内降准的可能性进一步下降，也更彰显央行谨慎把控流动性、货币政策边际趋紧的态度。

南京银行资金运营中心交易员郭伟称，前一段时间资金紧张，央行也提供了多种形式的短期流动性支持，央行还是希望流动性保持在一个均衡的水平。

“也不太好把准备金率降的太低，否则后面如果通胀真的起来的话就会特别的快，（央行）还是有这方面的担忧，而且外汇占款的情况也是有所好转的，各地方地方债也在陆续进行，后面项目资金到位的话，（流动性压力）肯定也会好一点，短期也没有必要去降准。”她说。

瑞银亦分析认为，鉴于经济开始反弹、且此前政策效果尚未完全显现，近期政策宽松势头或已见顶；房地产政策和货币信贷条件可能在边际上不会再进一步放松，但也不会直接收紧，预计未来几个月宏观政策会维持目前基调基本不变。

中国国家主席习近平此前表示，当前经济运行保持在合理区间，但经济下行压力仍然较大，一些实体企业生产经营仍然困难，市场风险点增多。要实行积极的财政政策和稳健的货币政策，保持人民币汇率基本稳定。

路透此前根据中国央行公布的数据计算显示，3月央行口径外汇占款减少1,447.61亿元人民币，降幅为连续第四个月收窄。

路透针对75家机构的调查结果显示，99%的参与机构认为，央行5月会维持一年期存款基准利率在1.5%；未来三个月预期一年期存款基准利率维持不变的比例，也高达96%，市场几乎没有降息预期。另外，预期5月大型存款类机构法定存款准备金率不变的比例仍超过七成；不过未来三个月，降准预期接近七成，中期仍有降准预期。

去年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。自今年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，除3月初降准后有两日暂停操作外，其余均正常进行。

春节前一段时间，央行逆回购操作以14天和28天期为主，利率分别为2.40%和2.60%；春节后则仅进行七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

逆回购 （周一） --

（周二） 1,000

（周三） 1,000

（周四） 1,300

（周五） 300

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周一） 1,800

（周二） 1,400

（周三） 1,200

（周四） 1,100

（周五） 300

SLO到期 --

净回笼 2,200 (完)