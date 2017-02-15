中国央行今日开展六个月及一年期MLF操作 利率持平于上次--消息

路透上海2月15日 - 三位消息人士周三透露，中国央行今日对部分金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作，期限仍为六个月及一年期，利率持平于上次的2.95%和3.10%。

中国央行上次进行MLF操作是1月24日，当日操作总量2,455亿元人民币；其中六个月1,385亿元、一年期1,070亿元，中标利率分别为2.95%、3.1%，均较上期上升10个基点（bp），此亦为MLF创设后利率首次上调。

中国央行1月开展MLF操作共5,510.00亿元人民币，当月末，MLF余额为35,728.00亿元人民币。

2月有两笔MLF到期，除今日到期1,515亿元外，还有535亿元MLF将于本周日（19日）到期。

另据路透统计，本周公开市场共有9,000亿元逆回购到期，此外，央行1月20日称通过“临时流动性便利”操作为几家大型商业银行提供临时流动性支持，期限28天，按时间测算到期日应落在本周。

中国央行公开市场今日进行1,200亿元人民币的逆回购操作，其中七天期500亿元，14天期200亿元，28天期500亿元，利率继续持稳。据此计算，单日净回笼1,400亿元。（完）