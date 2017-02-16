消息人士称人行TLF到期未续做 现金回笼及逆回购和MLF放量可平稳对冲

路透香港2月16日 - 中国央行于春节前利用创新工具--临时流动性便利（TLF）投放的6,000亿元人民币流动性，将于本周开始陆续分散到期。消息人士周四表示，今日到期的TLF并未续做，后续到期的TLF大概率也不会续做。

他们并透露，随着春节后现金大量回笼及央行在公开市场逆回购、MLF（中期借贷便利）投放力量加强，市场上的流动性相对充裕，不续做不会对市场的流动性造成影响。

“春节后的现金持续回笼量都很大，没有必要再续做(TLF)，...再说，逆回购和MLF也放量了。”一位市场消息人士称。

中国央行对此暂未立即予以置评。

为保障春节前现金投放的集中性需求，中国央行1月20日称，通过“临时流动性便利”操作为几家大型商业银行提供临时流动性支持，期限28天。

央行近日公布，1月净投放现金高达1.83万亿元，考虑到春节假期为1月末、2月初，本月将出现现金的回笼潮。

另有交易人士表示，市场对TLF不续做已有预期，“逆回购和MLF都放量了啊！”

为维护银行体系流动性基本稳定，结合近期MLF到期情况，中国央行周三对22家金融机构开展MLF操作共3,935亿元；该操作规模远大于当日到期的1,515亿元。

中国央行公开市场周四则进行2,500亿元逆回购操作，其中七天期800亿元，14天期800亿元，28天期900亿元。据此计算，单日净投放1,000亿元。（完）