中国当前国际收支未严重失衡 人民币不会经历巨大调整--央行官员

图为百元面值的人民币和美元现钞。 REUTERS/Jason Lee

路透上海2月16日 - 中国证券报周四报道，中国人民银行国际司司长朱隽在接受专访时表示，当前中国国际收支不属于严重失衡，不认同人民币会经历巨大调整的观点。

他说，美国新总统特朗普上台带来的不确定性的确较大，美元指数波动也在加大，市场存在较强的观望情绪。总体上看，国际国内外汇市场上看空人民币的力量近来已大幅减弱，对人民币和中国资本外流一度存在的悲观看法也不再像过去那样盛行。

“当然，外汇市场上有些投资者已经在人民币贬值方向押了不少赌注。他们当然不希望输掉，因此也在向市场灌输一种观点，说中国也会步阿根廷、俄罗斯和埃及等国后尘，必将经过剧烈调整才能得以重生。我们认为这有很大的误导性。”他说。

他表示，从基本面因素来看，决定人民币汇率走势的主要是经常项目，资本项目虽也可能在短期影响汇率走势，但其在某些程度上受预期、心理因素影响，波动性比较大。因此，在评估和计算国际收支调整所需的人民币汇率调整幅度时，还是应以经常项目为主要依据。

他说，在经常项目下，中国当前仍有较大顺差。当然也有一些阶段性流出因素，如中国有大量的外商直接投资，许多外商直接投资企业在过去一段时间内不分红或分红不汇回，积累了一些待分配收益，近两年较多汇出。

他还指出，在资本项目下，中国的外商直接投资（FDI）和对外直接投资（ODI）差距已不大。2015年，中国实际利用外资1,260多亿美元，同期对外直接投资（不含金融类直接投资）接近1,200亿美元；2016年，对外直接投资超过实际利用外资约440亿美元。中国正在完善相关政策，积极利用外资，同时加强对外直接投资指导，预计FDI和ODI会保持大体平衡。

“在评估中国国际收支状况时，不应把开放过程中一些阶段性因素视为长期趋势。”他表示，近年来企业“走出去”热情出现大幅升温，这不排除有跟风的现象，会适时冷却并回归正常，而中国人出去旅游、求学也存在类似的短期过热和跟风现象，不见得持续高涨。

他补充道，就资本项目来看，资本流动受汇率预期的影响比较大，也受到很多投机因素影响，而投机力量可以自我实现。随着人民币汇率趋向均衡点，理性预期会逐渐占据主流。同时，近期的资本流动也有对中国经济增长前景、中国营商环境等的信心问题。中国已注意到信心问题，已出台一些政策鼓励私营企业发展，加强产权保护，改善营商环境。

他认为，总体看，中国对投资仍有持续的吸引力，评估中国国际收支调整应有中长期视角，不能局限于某些阶段性因素。从中长期来看，中国国际收支会保持基本平衡的状态。

对于近期中国加强外汇管理的举措，他指出，中国近来采取的措施主要包括加强真实性、透明度审查，加强反洗钱监管，进行产业政策指导等，是落实并执行好现行的政策和管理办法，并非加大外汇管制。中国将继续加强跨境资金流动监测预警，完善和规范外汇市场秩序，确保交易真实合规，在改革开放总原则下坚守风险底线，保持国际收支基本平衡，服务实体经济发展。（完）