中国国务院宣布任命殷勇为央行副行长 免去郭庆平的副行长职务

中国政府网发布的公告并称，任命刘国强为中国人民银行行长助理，免去杨子强的央行行长助理职务。

国务院同时还宣布任命徐乐江为工业和信息化部副部长，任命凌月明为国土资源部副部长；免去汪民的国土资源部副部长职务，免去李家洋的农业部副部长、中国农业科学院院长职务。（完）