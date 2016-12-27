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时事要闻 | 2016年 12月 27日 星期二 12:46 BJT

中国国务院宣布任命殷勇为央行副行长 免去郭庆平的副行长职务

路透北京12月27日 - 中国国务院周二称，任命殷勇为中国人民银行副行长，免去郭庆平的副行长职务。

中国政府网发布的公告并称，任命刘国强为中国人民银行行长助理，免去杨子强的央行行长助理职务。

国务院同时还宣布任命徐乐江为工业和信息化部副部长，任命凌月明为国土资源部副部长；免去汪民的国土资源部副部长职务，免去李家洋的农业部副部长、中国农业科学院院长职务。（完）

参看详情，请点击中国政府网 here

(发稿 马蓉；审校 乔艳红)

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