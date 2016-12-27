中国国务院宣布任命殷勇为央行副行长 免去郭庆平的副行长职务

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透北京12月27日 - 中国国务院周二称，任命殷勇为中国人民银行副行长，免去郭庆平的副行长职务。
中国政府网发布的公告并称，任命刘国强为中国人民银行行长助理，免去杨子强的央行行长助理职务。
国务院同时还宣布任命徐乐江为工业和信息化部副部长，任命凌月明为国土资源部副部长；免去汪民的国土资源部副部长职务，免去李家洋的农业部副部长、中国农业科学院院长职务。（完）
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(发稿 马蓉；审校 乔艳红)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。