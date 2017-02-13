潘功胜称中国外汇管理政策不会后退 更不会走回资本管制老路

路透上海2月13日 - 第一财经日报周一报道刊登对中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜的专访，潘功胜在专访中称，中国外汇管理政策不会后退，更不会走回资本管制的老路。

他指出，总体上看，无论是以外汇储备的绝对规模还是以其他各种充足性指标进行衡量，中国外汇储备都是十分充足的。目前中国跨境资金流动正在向均衡状态收敛，跨境收支的基础依旧十分稳健，而外汇储备规模上下波动是正常的，无需特别看重所谓的“整数窗口”。

他还表示，中国仍将是对外资最具吸引力的投资目的地之一，2017年吸引外资将继续保持在高水平。

中国央行上周二公布，1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七个月下降。（完）