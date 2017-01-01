周小川：调节好货币闸门维护流动性基本稳定 做好外储经营管理

路透北京1月1日 - 中国央行行长周小川强调，2017年将保持货币政策稳健中性，调节好货币闸门，维护流动性基本稳定；他并要求相关人员围绕外汇储备维护国际收支的基本职能，做好外储经营管理工作。

央行网站周六晚间刊登他的新年致辞称，央行将推进关键性改革任务，重点做好“三去一降一补”等供给侧结构性改革的金融服务；全面提升金融管理和服务水平，围绕服务实体促进金融市场产品创新和规范发展。

同时，把防控金融风险放到更加重要的位置，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

此外，周小川在慰问外储经营管理人员时表示，2016年外汇储备经营管理人员前瞻灵活应对全球经济金融市场的巨大波动，稳步推进经营管理各项工作，实现了资产的安全、流动和保值增值；2017年要围绕外汇储备维护国际收支的基本职能，做好外汇储备经营管理工作。

在强势美元引发境内购汇旺盛，叠加美元升值的估值效应变动，中国2016年11月外汇储备大降，续刷新逾五年新低。随着美元强势和境内投资者配置海外资产的日益觉醒，未来外储减少的趋势将难扭转。在此趋势下，资本流出的管制不排除进一步加强的可能。（完）