国务院免去刘士余中国人民银行副行长职务

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京11月5日 - 中国人力资源和社会保障部周三公布国务院决定，免去刘士余中国人民银行副行长职务。
国务院同时宣布，任命李金早为国家旅游局局长，免去邵琪伟的国家旅游局局长职务。
中国第三大银行--农业银行(1288.HK)(601288.SS)10月份提名刘士余为公司执行董事候选人。之前路透引述消息人士称，刘士余将先就任农行党委书记一职，经过必要的程序后，出任农行的董事长。
刘士余现年53岁，毕业于清华大学。他在央行副行长任上，分管金融稳定局、金融市场司、条法司、支付司和部级协调等部门，之前历任中国人民银行银行司副司长、银行监管二司司长等职。（完）
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(发稿 李贺; 审校 黄凯)
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路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
路透香港4月28日 - 中国鞋履零售商--百丽国际周五宣布，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有化公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿美元（约531亿港元）。