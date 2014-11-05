国务院免去刘士余中国人民银行副行长职务

路透北京11月5日 - 中国人力资源和社会保障部周三公布国务院决定，免去刘士余中国人民银行副行长职务。

国务院同时宣布，任命李金早为国家旅游局局长，免去邵琪伟的国家旅游局局长职务。

中国第三大银行--农业银行(1288.HK)(601288.SS)10月份提名刘士余为公司执行董事候选人。之前路透引述消息人士称，刘士余将先就任农行党委书记一职，经过必要的程序后，出任农行的董事长。

刘士余现年53岁，毕业于清华大学。他在央行副行长任上，分管金融稳定局、金融市场司、条法司、支付司和部级协调等部门，之前历任中国人民银行银行司副司长、银行监管二司司长等职。（完）

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(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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