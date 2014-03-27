中国央行将完善存贷款利率统计 研究建立影子银行等统计监测体系

路透北京3月27日 -中国央行表示，今年将对金融市场的资金价格进行准确的统计、监测和分析，进一步完善存贷款利率统计，及时、准确、全面反映中国存贷款的总量、增量、期限及利率水平等情况。同时，研究建立影子银行等统计监测体系，加强跨部门统计协作。

周四刊登在央行网站上的新闻稿称，将推进信贷收支表向资产负债表转变。应对表外理财、资金信托、货币市场基金等创新型机构和业务的快速发展，适时评估完善货币供应量统计方法和统计口径。

“构建完整的债券统计体系，及时、准确地反映债券市场利率的期限结构和风险结构。”新闻稿称。同时，要加强其他市场利率统计监测，研究构建完整的利率统计体系。

央行并表示，要在金融监管协调部际联席会议框架下，建立协调机制，确立金融业综合统计工作框架，推进金融业核心采集指标体系的落地，扩大金融业综合统计试点范围，加快建立统一、全面、共享的金融业综合统计体系。

中国人民银行调查统计司司长盛松成在此前表示，要在监控风险的同时，引导影子银行向好的方向发展，监控其风险并更好服务实体经济。

中国人民银行行长周小川在今年两会期间记者会上表示，存款利率放开，是利率市场化的最后一步，亦在计划之中，很可能在最近一两年就能够实现。（完）

(发稿 谢衡；审校 黄凯)

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