中国央行发布债券通管理办法 删除北向通无投资额度限制条款

路透上海6月21日 - 中国央行周三正式发布内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法，与此前征求意见稿相比，主要差别在于正式文件中删除了“北向通”没有投资额度限制这一条款。

央行今日下发的关于债券通的“1号令”中，在删除上述条款后，并没有对投资额度给出新的明确规定。

支付结算方面，债券通正式管理办法明确资金支付需通过人民币跨境支付系统办理，征求意见稿中的人民币大额支付系统不再保留。

另外，境外投资者使用外汇投资的债券到期或卖出后不再投资的，原则上仍应兑换回外汇，正式办法强调换回外汇汇出，并通过香港结算行办理。

中国央行于5月末就债券通业务向社会公开征求意见，内容包括“北向通”的投资标的、额度管理及外汇风险对冲等细节内容，境外投资人只能在离岸市场对冲汇率风险。(完)

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