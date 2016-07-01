分析：逆回购担主力助资金安度季末考验 中国货币政策稳健基调未改

作者 边竞

路透上海7月1日 - 为纾缓二季末资金面压力，中国央行公开市场本周延续净投放步伐，在央行呵护下，流动性基本安度MPA（宏观审慎评估）引致的时点性考验；而在季末及英国公投退欧两因素叠加影响下，央行仍坚持以逆回购担纲调控主力，表明中国货币政策稳健基调未改。

分析人士并认为，供给侧改革背景下货币政策的弹性受限，基本面虽弱只要未出现破位之势，公开市场逆回购+MLF（中期借贷便利）+PSL（抵押补充贷款）仍是基本调控组合；不过若经济进一步走弱，或汇率贬值压力再度引发资本外流，降准等大招仍会待命而发。

“近期感觉不会（降准），除非资本外流速度明显加快，实际上，英国脱欧短期影响为主，只要保证流动性不短缺就够了，未必有那么快降准的需要。”恒丰银行研究院宏观经济与金融市场中心负责人蔡浩称。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮谈到，英国退欧的第一波冲击已经消退，央行暂时不必为了对冲退欧来宽松，但是下半年基础货币投放的缺口依然较大，经济下行的压力也在加大，因此预计下半年降准仍是大概率事件，具体时点的话预估三、四季度各一次。

他并表示，未来时候还有降息空间主要取决于两个方面，一是国内经济是否会出现超预期下滑，二是退欧的后续影响有多严重。

中国央行上周称，已注意到英国脱欧公投结果公布后金融市场的反应，并已做好应对预案；央行将继续实行稳健的货币政策，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，维护金融稳定。

央行公开市场本周逆回购操作量为8,400亿元，期限均为七天，中标利率仍持稳于2.25%；对冲当周到期的6,600亿元逆回购后，本周净投放1,800亿元，为连续第三周净投放，上周净投放3,400亿元创两个月新高。

其中本周一至周四（季末前）公开市场净投放3,000亿元，在平稳渡过季末资金面考验后，周五逆回购操作大幅缩量，单日净回笼达1,200亿元。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 tmsnrt.rs/299Iir4

**央行维稳坚决，但进一步宽松仍谨慎**

市场原本期望央行在6月底前降准以对冲二季度末流动性时点压力，并在英国公投脱欧后加码宽松政策安抚市场信心，但央行依然仅以大额逆回购连续输血，表明货币政策在坚决维稳的同时，对进一步宽松仍较为谨慎。

上海一银行交易员称，英国退欧对中国的冲击仍较为间接，在目前欧美等主要央行尚未有具体宽松举措的情况下，中国央行先行动作的可能性实际上很小。

他并谈到，二季末MPA导致的短期流动性压力，只要公开市场逆回购保持一定力度的操作，就基本能控制在相对平稳的范围内；虽然当前逆回购存量较高，但平稳度过季末时点后，相信在短期内降至合理规模的难度并不大。

目前逆回购存量规模为8,400亿元，虽比上周的6,600亿元进一步上升，但较周四的阶段性高点9,600亿元已有所下降。

此外，7月13日至25日将陆续有五笔合计5,290亿元MLF到期。不过7月16日起至11月12日，将有4,222亿元央票陆续到期，其中7月到期量为1,838亿元，将对大量资金到期回笼产生一定对冲作用。

蔡浩指出，中国经济发展已经由高速增长转为中高速增长阶段，而且在全球经济增速放缓、通胀压力挥之不去的国际背景下，在经济结构调整尚未完成，去产能、去库存、去杠杆难以一蹴而就，供给侧改革短期内无法提供经济增长新动力的情况下，要保持十三五时期经济增速在6.5%左右，货币政策短期内很难出现大的转向。

他并谈到，稳健的货币政策方向并不意味着不会出现微调，在经济增速下行时稳增长，在通胀风险抬头时防通胀，同时结合相关部门政策预防资产价格泡沫破灭所可能产生的金融风险，为供给侧结构性改革提供合适的货币环境，这或将是未来一段时期稳健货币政策的微调方向。

不过德国商业银行亚洲高级经济学家周浩认为，货币政策还是会继续宽松，还会有进一步降准降息，“整体经济不好，货币政策总是要动的，我觉得近几天的可能性还是很大的。”

2015年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。自今年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，除3月初降准后有两日暂停操作外，其余均正常进行。

今年春节前一段时间，央行逆回购操作以14天和28天期为主，利率分别为2.40%和2.60%；春节后则仅进行七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)