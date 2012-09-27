中国央行公开市场天量净投放“输血”资金面

* 本周净投放3,650亿元,创单周纪录新高

* 节前资金面无虞,节後"紧平衡"概率大

* 资金利率有望逐渐回调至逆回购水平附近

* 近期逆回购仍将担当主角,降准窗口再被推後

作者 刘昕

路透上海9月27日电---为缓解季末及国庆长假前资金紧张,中国央行本周继续在公开市场通过逆回购操作注入流动性,而3,650亿元人民币的净投放量,亦创出单周纪录新高.

虽然节後即面临例行调整准备金缴款及逆回购到期等压力,但市场人士认为,央行通过逆回购维护资金面"紧平衡"的概率仍较大.而经过季末时点考验後,市场认为十八大召开之前,出台调降存款准备金率等宽松政策可能性进一步降低.

"本周(逆回购)敞开供应,尤其是28天的逆回购,实际上累计操作量已经超过一次降准,主要是应对了过节流动性不足的问题."宏源证券分析师何一峰称.

中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.

"终於可以安稳地过节了!"上海一银行交易员如释重负地感叹.

西部证券宏观分析师刘彦召则指出,公开市场操作也同时反映了货币政策愈加谨慎的态度.降准政策更多取决於经济基本面和外汇占款情况,而对於资金面季末紧绷等短期影响因素,央行更加倾向於通过公开市场操作灵活调节.

中国人民银行公告显示,公开市场今日共进行1,800亿元逆回购操作,其中14天品种500亿元,中标利率持平於3.45%;28天品种1,300亿元,中标利率亦持稳於3.60%.

**降准仍有必要但窗口再推後**

中国经济仍处於下行区间内,维持银行体系内流动性充裕十分必要.不过分析师指出,逆回购虽能暂缓资金面压力,但治标不治本,市场仍需要降准这一剂"标本兼治"的良药.但近期监管层对出台货币政策将十分谨慎.

"趋势而言是(会降准)的,不过目前逆回购的余额还不是很高,年内只用逆回购也是可以滚动过去的.降准更多是一个政策信号,可能会考虑合适的时机来用,资金面不完全是最大的考虑因素."北京一券商交易员称.

北京一券商分析师则指出,央行今年整体政策偏紧是个不争的事实,但是政策层对经济如何定调值得再看看,"等十八大开完之後再看吧."

预计将於今年10月中下旬召开的中国共产党第十八次全国代表大会,将会选举新一届的中共中央领导层.

何一峰也提到,虽然逆回购对降准有一定替代作用,但操作量累计到较大规模,将增加资金面不确定性,对市场不利.但他认为,需待央行对外汇占款趋势有更加明确的判断後,降准才更加有可能实现.

央行此前数据显示,中国连续两个月出现外汇占款减少,财政存款增加的流动性双重收紧作用力.分析人士预计,外汇占款减少趋势将在人民币贬值背景下延续,而财政存款压力则呈现8、9月逐月缓解态势.

刘彦召并认为,目前央行调控倾向以激活经济体系现有资金,扩大商业银行放贷能力为主;同时前期政府审批了一大批基建项目,导致四季度资金需求紧张,出台降准等政策调节的可能性更大.

今年以来中国经济下滑态势明显,"稳增长"已成为政府工作重中之重,并加大投资力度,仅9月初国家发改委密集批复的两批投资项目规模就超过1万亿元,包括城轨,公路建设,市政类及港口、航道等项目.

**资金利率将逐步回调**

虽然目前二级市场资金利率已偏高,但在本周公开市场操作中,央行仍维持低於二级水平的"批发价"提供资金,显示其稳定资金成本的意图.

市场人士认为,央行持续以低价注入资金,随着渡过季末流动性紧绷时点,回购利率将逐渐回调至逆回购水平附近.

"机构拿'批发价'的资金拿多了,自然利率就会逐渐回归至逆回购水平附近,季末回购利率的上涨那是流动性造成的."上述上海一银行交易员称.

中国银行间市场周四早盘质押回购加权利率隔夜和七天品种变动不大,14天以上中长期品种则续跌,今日公开市场逆回购继续向市场大力"输血",资金面更显宽松.

上周央行公开市场共进行了2,350亿元的逆回购操作,当周净投放1,010亿元.逆回购期限包括七天和28天,中标利率分别为3.35%和3.60%.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由於银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 2,900

(周四) 1,800

央票到期 20

正回购到期 --

逆回购到期 1,070

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净投放 3,650 (完)

--审校 张喜良

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