分析：中国财政投放助力银行稳度MPA季考 资金将延续紧平衡态势

作者 李宏薇

路透上海3月31日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。

业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。

自上周五起，因财政支出对冲逆回购到期后银行体系流动性无虞，央行公开市场连续六日未进行操作。据此计算，本周净回笼2,900亿元，上周为净投放800亿元。

三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳称，从此前央行的操作来看，季末过后资金面也难很宽松，“信贷需求旺盛，在抑制泡沫的宗旨下，央行不会轻言放松。”

对于本月资金面的平稳过渡，他认为，除财政投放外，近来外汇占款压力渐减也可能是原因之一。

公布至2月的外汇占款数据显示，虽连续16个月下降，但当月降幅为九个月最小，较上月降幅大减逾七成，显示中国对跨境资本流动的严格管理已见效。

季度末最后一个交易日，周五银行间市场流动性整体平稳，跨月的隔夜、七天利率仅小幅走升，央行公开市场持续暂停逆回购操作影响不大；不过出于宏观审慎评估(MPA)考虑，银行对非银机构融出仍然收紧，非银价格续处高位。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮也指出，至少在上半年流动性再现宽松无望。可能引发的放松时点，“需要等到(如果)下半年经济转冷之后了，但也不会回到前两年那么松的程度。”

回顾3月，除公开市场逆回购外，央行进行了两次中期借贷便利操作(MLF)，通过该渠道新增投放3,030亿元；在3月16日的操作中，年内第二次上调了MLF利率，幅度为10个基点(bp)。并同时调升逆回购及SLF(常备借贷便利)利率，跟随美联储升息步伐。

2016年3月，央行下调了一次法定存款准备金率，幅度为0.5个百分点。当期末逆回购存量余额为2,850亿元，与今日的2,900亿元最新余额水平接近。

**逆回购利率上调预期仍在**

今年以来，作为市场利率风向标的公开市场逆回购利率已上调两次。在调整基准利率无望，而美国开始步入升息通道的情况下，业内人士认为，逆回购利率仍有再上行可能。时间点上，则需要关注FEd下一次在何时加息。

“如果美国继续加息，恐怕逆回购利率还会跟着上调。”李刘阳指出。

今年以来，中国央行于2月3日和3月16日两次上调公开市场逆回购利率，第二次时点与美联储加息时间相同。中国央行强调说，该利率上调是市场化招投标结果，观察是否加息要看是否调整存贷款基准利率，逆回购和MLF利率上行并不是加息。

中国央行行长周小川日前表示，在实施多年量化宽松货币政策之后，本轮政策周期已经接近尾声，即货币政策不再像过去那样宽松。中国采取了渐进的方式向稳健的货币政策回归。

现阶段，包括日本在内的各国央行依然面临着许多挑战。但大方向上，大家都意识到了货币政策所面临的局限，是时候考虑如何以及何时退出量化宽松的问题了。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，去年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。 (完)