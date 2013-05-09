中国央行重启央票应对热钱流入

* 时隔近一年半后，三个月期央票重启发行

* 重启央票基本打消货帀政策进一步向宽预期

* 央行应以对冲过多流动性为主，政策维持中性可能性大

* 本周到期资金偏多致净投放840亿，保持流动性稳定基调未改

作者 李宏薇

路透上海5月9日 - 随着越来越多外国央行出台宽松政策，坚挺的人民币正引发热钱滚滚而来。为对冲被动增加的流动性，中国央行重启了睽违近一年半的央票。虽因本周到期资金偏多净投放规模达到840亿元人民币，但其稳定流动性意图应未改。

业内人士并称，就目前中国经济形势看，短期内政策有望继续维持中性。具体操作工具方面，三个月央票期限适中，机构需求亦可，未来继续进行的可能性较大，但一年期品种则因锁定资金过长，复出可能会稍加谨慎。

央行公开市场今日稍早招标发行了100亿元的三个月期央票，发行价格99.28元，参考收益率2.9089%；同时进行的370亿元28天期正回购，中标利率则持平在2.75%未动。加上周二进行的550亿元同期限正回购，本周公开市场净投放资金840亿元。

华南一银行交易员认为，本周净投放略多，与“到期量比较大有关，而且刚发行央票，(机构)多在观望。”

他并称，从新发三个月央票在一级半市场的受欢迎程度看，若下周继续发行，需求应该有所增加，从而助力回笼资金。

在央行公布三个月央票发行量后，市场对其发行收益率定位存有分歧。从接近二级市场的2.7%/2.8%附近，到超过3%，均有不同支持者；招标结束后，该券在一级半市场上从2.84%/2.85%左右起步下行，并探至2.82%附近，跌势明显。

北京一大型券商分析师指出，央行公开市场的投放或回笼，应放眼到一定时间段，而非仅从一周来判断态度松紧。

“保持流动性平稳吧，紧就投放一些，松就回笼一些，要结合财政存款等季节性因素和外汇占款来看是回笼还是投放。”该分析师称。

中国央行此前公布3月份新增外汇占款高达2,363亿元人民币，一季度月均增量超4,000亿元，凸显资本流入压力沉重；为打击热钱流入，外管局亦加强外汇资金流入管理，要求外汇贷存比超过参考贷存比的各中、外资银行，应在每月初的10个工作日内（初次实施应于6月底前）将综合头寸调整至下限以上。

欲浏览最近半年来中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选(link.reuters.com/fex87t)

**货币政策维持中性预期强**

对于本次中国央行逆外围宽松潮流而重启央票，业内人士多将其解读为，这大大打消了此前包括降息等在内的进一步宽松预期，但这也不意味着就此收紧，短期内仍将以数量化调控为主，而仍维持中性政策目标。

进入5月短短数日，欧洲和澳洲央行先后降息，今日韩国亦步其后尘，宣布下调利率。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩认为，是次央票重启，意味着“央行态度很明确，不想让大家有货币政策更为宽松的预期。”

上周日(5日)午后，市场曾一度盛传中国央行可能于当日宣布上调存款准备金率并下调基准利率；并有分析指出，此举是为应对中央政治局此前提出的“稳住宏观、放活微观”的精神。

在三个月央票如期面世后，招商银行金融市场部固定收益分析师刘俊郁表示，相对于本周1,100亿的央票到期量，本次100亿的发行量信号意义大于实质影响；而其价格水平方面， 对现券市场定价体系也并未造成过大的冲击。因此更倾向于采取中性的角度来解读本次央票重启。

不过三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳认为，现在其他新兴经济体都在放松政策，中国执行政策的中性，无疑会增加人民币升值压力。若4-5月经济数据仍不如人意，6月底之前货币政策仍有可能微调。

“指标利率没法动，存准也不太会调，但是公开市场的利率中枢还是有可能调整的。央票(发行收益率)和正回购利率都有下调的空间。关键就要看经济复苏的强弱程度和热钱流入的变化对于流动性的影响。”李刘阳指出。

今年春节过后，中国央行公开市场操作方向由放转收，正回购取代逆回购成为主角。其中的绝对主力--28天期正回购，自启动后中标利率就一直持稳在2.75%。

**一年央票复出步伐料相对谨慎**

虽然时隔近一年半后，三个月央票成功首秀，但业内人士对一年期央票能否随之重现江湖态度谨慎。

对于一年央票能否重启，刘俊郁认为，“这个比较难说，估计可能得等经济企稳后才考虑较长期限的回笼吧。当然如果热钱过多的话可能(回笼)也会相应加码，但是否会有一年的暂时不好说。”

中国4月居民消费价格指数(CPI)同比温和上涨2.4%，基本符合预期，未来数月整体通胀仍将是温和上行;4月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.6%，创下六个月最大降幅，主要受国际大宗商品价格下降影响，同时也说明国内经济是弱复苏，需求没有明显的反弹。

上海一银行交易员也表示，仅从流动性调控角度，目前央行并无推出一年央票的必要，因三个月央票加正回购，基本可以完成调整流动性目标。另外，今年中国通胀压力虽依旧存在，但CPI全年预期涨幅应还在可接受范围，暂时不需要锁定太长时间流动性的操作工具。

央行公开市场此前最后一次发行央票是在2011年12月27日，当日发行了40亿元的一年期央票，参考收益率3.4875%；最后一次三个月期央票发行日为2011年12月22日，发行量10亿元，参考收益率3.1618%。

2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而春节后至本周二，则仅进行了正回购操作，期限包括28天和91天，并基本以28天品种为主。

上周因五一假期原因，央行仅进行了一次正回购操作，300亿元的操作规模则与当周到期量持平，即未净回笼也未净投放。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行 (周四) 100

正回购 (周二) 550

(周四) 370

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 1,100

正回购到期 760

逆回购到期 --

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净投放 840 (完)

(审校 林高丽)

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