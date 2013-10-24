无惧短压人行公开市场零操作 平衡管理基调资金料无大碍

* 本周公开市场空窗操作，逆回购退出信号明确

* 连续第二周净回笼，规模稍放大至580亿元

* 外汇占款回升提供条件，意在控制信贷增速等

* 年内市场整体流动性应不致受明显影响

* 正回购及央票重启可能性渐增

作者 李宏薇

路透上海10月24日 - 面对本周转趋紧张的银行间资金市场，中国央行岿然不动，本周公开市场零操作，意味着逆回购操作阶段性退出已成定局，彰显出央行在敲响信贷增速过快警钟后，不会放任流动性过于宽松的决心。

但业内人士同时指出，考虑到外汇占款的回升趋势，以及财政存款投放等因素，至少在年内，平稳管理基调下资金面不致有大碍。同时，若外部流动性供给过多，正回购和央票重启的可能性也在不断增加。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩认为，在外汇占款回升，以及美国QE暂缓退出的情况下，中国央行停止逆回购，目的还是维持政策的中性。

“资金方面不能太紧，但也不能太松。再往后看，(至少年内)央行主基调应该还是维持中性环境，数量化手段。”他指出。

当然，从更长期限时间段考虑，也有观点认为，未来央行政策走向可能趋紧。

央行货币政策委员会委员宋国青日前则表示，中国央行的政策可能略微收紧一点，因通胀率在上升，但还是以公开市场操作等微调手段为主。

上周银行间市场资金开始向宽。七天期回购加权利率一路向下，一度较同期限逆回购3.9%的利率形成倒挂。但受集中缴税因素影响，本周起资金面又开始趋紧，周四更是进一步加剧，主要回购品种开盘“难产”，七天期品种开盘大涨近百个基点(bp)，目前加权在4.7%附近。

中国央行为防信贷过快增长而暂停逆回购操作，及本周渐趋紧张的资金面仍引起外界担忧。亚洲股市周四在震荡交投中走跌，美元受压，中国货币市场利率进一步扬升，削弱了制造业数据上扬的影响。

中国央行上周三发布非例行性的新闻稿，在对下阶段银行体系流动性仍保持信心的同时，央行警示称，近期贷款增速相对还是较快，特别是在外贸顺差继续扩大，外汇大幅流入的情况下，货币信贷扩张的压力仍然较大。随即央行在周四果断暂停了逆回购操作。

本周央行公开市场则无任何操作。因逆回购到期，央行本周净回笼580亿元人民币。上周仅进行了一次七天期逆回购操作，加上到期续做的三年期央票，当周净回笼445亿元。

欲浏览2013年中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/jed24v

**流动性有短压，但年内大局应无碍**

除去本周集中缴税因素，市场对11-12月资金预期相对乐观。因届时大规模财政存款投放，以及外汇占款的逐月回升等。

中国9月外汇占款增量扩大至1,264元，因美联储维持宽松政策不变，加之人民币升值预期增强，促使外汇资金再度加速流入中国，预计年内外汇占款将继续稳中有升。

广发银行高级交易员颜岩表示，央行在资金仍有小幅压力的此时停止逆回购，可能与其认为外汇占款持续大量增加的趋势很可能形成有关。

“国内流动性(过宽)压力较大，所以先暂停逆回购等宽松手段。再从社会融资的各个方面对流动性进行限制，包括信贷，信托贷款等。”他认为。

他进一步解释说，未来央行目标是在保证经济运行平衡的情况下，尽量不给流动性太多的放松空间，调节的手段也会以公开市场为主，同时扩大到全社会融资总量等。

招商证券最新报告则预计，10月外汇占款可能继续在1,000亿元-2,000亿元之间持续高位增长，并维持对四季度外汇占款乐观的判断。另外，四季度贸易顺差继续支撑跨境资金流入改善，美联储推迟QE退出时间点等都利好年内资金面。

对于今天银行间市场回购利率攀升，香港一外资银行研究员认为，这主要还是集中缴税等短期因素影响。若有需要，不排除央行未来再通过SLF等手段去稳定市场。进入11-12月以后，随着财政存款投放等，资金面应无忧。

从以往经验看，每年的11-12月是财政存款的集中投放期，12月尤甚。根据央行数据统计，此前2008-2012五年中，12月单月投放资金基本在1万亿元左右。相对而言，11月投放规模略小。除2009年外小幅上缴外，11月单月投放在1,000亿元-3,000亿元之间。

不过申银万国证券报告认为，若央行继续收紧流动性，正回购甚至央票推出概率加大。9-10月外汇占款流入量已经被10月财政税收上缴对冲，且目前外部流动性缓和只是短期阶段性的，而恶化是长期必然性的。因此目前央行流动性收紧态度将更为关键，微调式政策加码成为四季度不得不面对的现实。

**正回购、央票有望择机启动**

从政策连续性角度，业内人士认为，本次逆回购退出将是阶段性的，一时料难恢复。若流动性出现超预期改善或达到央行认为的条件，正回购和三个月等期限央票重启亦有可能。

今年以来，央行公开市场操作一波三折。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。

颜岩认为，就目前的资金面来看，公开市场马上重启正回购条件受限。“不过看人民币汇率的走势，说明央行开始允许升值，那么外汇占款必然呈现趋势增加，如果10月份外汇流入骤然增多，那么11月重启正回购的可能性较大。”

北京一大型银行交易员也表示，逆回购的退出，以及外部流动性可能改善的预期，为正回购和央票重启提供了条件。即使央行下个月就推出正回购，料也不会对资金面造成太大冲击，因市场情绪届时料已恢复。

不过招商银行金融市场部高级分析师刘东亮指出，虽然央行公开市场重启正回购和央票等的可能性在不断增加，但具体时点上，还很难判断。

“这要看外部流动性的改善情况，比如说外汇占款(回升)的持续性，美国QE退出推迟的时间会不会比预期的提前等等。”

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) --

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 --

逆回购到期 580

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净回笼 580 (完)

(审校 林高丽)

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