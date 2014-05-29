分析：中国央行单周正回购创年内新低 护航资金面强化宽松预期

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透上海5月29日 （作者 李宏薇） - 本周公开市场到期资金环比大减，中国央行正回购随之大幅减力，单周操作规模创下年初以来新低，连续第三周实现净投放，尽显呵护之意。加之国库现金存款招标助力，月末前资金面平静无波。
业内人士认为，央行上述举措，令中性偏松的政策判断得到强化。半年末时点将至，不排除停止正回购，甚至启动逆回购以稳定流动性。不过综合多方面因素，全面降准之类的大动作，短期内出台可能性仍不大。
中国央行本周共进行了300亿元28天正回购操作，利率均持平于4.0%。操作规模为自今年2月启动正回购以来，单周总量新低。其中今日进行的100亿元，也创下年内单日规模低点。本周净投放规模为200亿元人民币。
民生银行金融市场部首席分析师李志强称，公开市场市场连续净投放，显示“央行是在营造一个略微偏宽松的预期或导向。”
他强调说，包括再贷款，以及公开市场净投放在内的各种放松手段，符合此前与官方对货币政策“预调、微调”的说法。而就现有经济情况来说，全面的降低存款准备金率暂时还没有必要。
中信建投证券宏观分析师王洋也表示，全面降准“短期还需等待。”
今年以来，与货币政策调整有关的有：央行4月下调县域金融机构存款准备金率，以及定向国家开发银行下发再贷款。
不过兴业银行首席经济学家鲁政委牵头撰写的报告认为，无论是货币市场还是债券市场，相对于“稳增长”需要来说是中长端利率偏高，逆回购、SLF/SLO、再贷款等“挤牙膏式”的或非公开的“放水”，都无法起到令中长端利率下行的明显效果。因此，需要公开地全面下调准备金率。
本周以来，央行公开市场正回购操作大举缩量，使市场情绪得到安抚。主要回购利率在低位盘整，新债、二级现券、国债期货和利率互换则均有良好表现。
央行此前两周公开市场连续净投放，其中上周1,200亿元的规模创下四个月以来新高。
欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/set69v
**半年末资金面无需过虑**
6月将至，令人不由想起2013年半年末的“钱荒”困境。不过时过境迁，一年之后市场心态已不可同日而语。多数机构认为，若有必要，央行公开市场可通过停止正回购，以及重启逆回购稳定资金面。当然，SLF以及SLO等工具亦有发挥空间。
上海一银行交易员表示，目前资金面相当稳定，而且机构心态较好。就现有情况看，即使暂时保留一定规模的正回购，也不会对市场造成大扰动。
银行间市场资金价格风向标--七天期回购加权利率最新报在3.2%附近，处于今年以来中位略低水平。
今日稍早财政部招标的九个月期国库现金定期存款利率为4.60%，远低于上次同期限品种。交易人士表示，在央行小心呵护流动性预期的背景下，市场对资金面担忧逐步抚平，虽然该期限资金兼跨半年末及春节，但机构参与积极性并不高，致需求受冷。
2013年6月资金市场明显吃紧后，央行于7月末启动逆回购，并一直持续到今年1月。
随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。
另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 (周二) 200
(周四) 100
逆回购 (周二) --
(周四) --
央票到期 --
央票到期续做 --
正回购到期 500
逆回购到期 --
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净投放 200(完)
(审校 林高丽)
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