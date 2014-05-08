分析：节后资金宽松中国央行温和净回笼 短期政策仍将稳中偏松

* 公开市场本周重回净回笼，规模600亿元

* 资金面宽松局面下，央行温和回笼对市场偏利好

* 经济基本面下行通道中，货币政策短期大幅调整概率不大

* 公开市场仍将维稳为主，灵活操作

作者 吴芳

路透上海5月8日 -中国银行间市场资金面在五一长假后一周重回宽松局面，央行公开市场顺势转为净回笼，但幅度温和，市场情绪暂偏乐观。分析人士指出，宏观经济处下行通道，流动性大幅放松或收紧条件均不具备，维持金融市场稳定仍是主基调，货币政策短期大幅调整概率并不大。

市场人士指出，短期货币政策调控仍是公开市场为主要工具，只是随着半年末时点到来，市场对未来公开市场操作关注有加。预计央行仍将灵活操作，资金宽松格局下，正回购滚动概率较大，而6月末不排除转为逆回购操作，资金面再现风波可能不大。

央行公告显示，公开市场今日进行了600亿元人民币正回购操作，仍为28天期品种，中标利率续持稳在4.00%。据此计算，本周公开市场净回笼资金600亿元。

上海一大型银行交易员谈到，央行没有主动放大回笼规模，反而相对中性操作，可以理解为对市场相对利好因素，尽管近期对央行货币政策执行报告乐观解读和保守解读都有，但至少看不到政策主动收紧的迹象。

安信证券固定收益分析师刘长江表示，本周央行操作属于比较正常范围，上周适逢月末所以公开市场净投放资金，本周即使不考虑其他因素，也要通过正回购的方式把这部分资金收回去。

银行间资金面今日继续维持宽松，而现券收益率亦连续走低。交易员表示，正回购操作量符预期，资金宽松状态难撼，加之新债招标场面火爆，进一步点燃二级做多热情。

上周央行公开市场正回购减力，净投放资金910亿元人民币，以稳定月末及五一小长假前的资金面；目前经济运行虽处偏弱运行格局，但宏观政策依旧以微刺激为主要方向，货币政策在此基本框架下也暂难有大动余地，稳中略偏松仍是主基调。

中国央行周二晚间发布一季度货币政策执行报告称，未来一段时期中国经济有望保持平稳运行，将继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性。央行并强调，将对货币政策进行适时适度预调微调，增强调控的预见性、针对性、有效性。

虽然央行报告中没有出现让人眼前一亮的新内容，积极派还是从字里行间找到了货币政策即将转向的证据，他们认为宽松的信号已经显现。而保守派则更强调的是“保持定力”。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/dyk29v

**短期稳中偏松基调将延续**

分析师认为，当前经济基本面仍旧疲弱，房地产风险有所抬升，货币政策还将维持稳中偏松，然随着半年末时点的到来，虽然去年钱荒阴影未彻底消除，不过经过机构主动收缩杠杆规模，减少期限错配等调整之后，半年末时点亦不必太过担心，且届时不排除央行出手逆回购操作。

华南一银行交易员指出，从量上来看，本周应该说回笼资金的力度不大，对市场资金面的影响较小，若货币市场价格继续低，大家报的需求还会踊跃，央行会被动多收一些。尽管央行总的政策基调没变，但实际的态势应该说是偏松了。

他并认为，宏观经济基本面走势仍旧是钳制货币政策走势的主要因素，央行维稳的意图仍不会消除，因此并不会操作太过极端，而且现在市场并不缺乏流动性，短期降准的可能不大，且降准亦不能从根本上解决宏观经济的根本问题。

中国国内大型投行--中金公司最新报告指出，仍维持短期不会降准的判断，称全面降准需要看到更坏的经济数据，央行正试图通过货币政策工具的创新实现稳增长与调结构的结合。

此外，对于资金面宽松预期下，部分机构出现可能调降正回购利率预期，刘长江认为，央行应该是盯着资金利率进行正回购操作，即保持正回购利率的稳定，灵活调整正回购数量。

他并认为，央行远期的目标是打造利率走廊，但利率走廊是和常备借贷便利工具配合的，目前应该不是调控的主要手段，现在的主要手段应该还是公开市场操作。

央行周一公告，春节后，随着现金逐步回笼，及外汇流入形势变化，央行全额收回了春节期间通过常备借贷便利(SLF)提供的流动性，一季度末余额减至零，当季累计开展SLF规模为3,400亿元人民币。

国信证券宏观分析师钟正生亦认为，货币政策还将维稳为主，利率走廊的打造可能SLF是一个尝试，但是量级太小，同时短期内商业银行对其需求也不大。

“当前正回购操作也可能为6月份资金提前锁定资金，而6月末也可能通过逆回购放钱啊，”刘长江认为，不过资金面不会再有去年6月份的钱荒局面了，央行的监管在改进，市场主体对风险的防范意识已经提高很多。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%。

另外，根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。同时，根据央行最新公告，常备借贷便利(SLF)则在一季度累计开展规模3,400亿元，但季末余额已为零。(完)

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 600

(周四) 600

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 600

逆回购到期 --

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净回笼 600 (完)

(审校 林高丽)

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