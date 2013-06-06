中国公开市场净投放难缓资金面紧张

* 公开市场本周净投放1,600亿元，创四个月新高

* 资金更趋紧张，但央票发行及正回购操作仍坚守

* 央行传递更明确数量收缩信号

* 资金面料将进入紧平衡格局

作者 边竞

路透上海6月6日 - 中国央行公开市场本周净投放达1,600亿元人民币，创下四个月来单周新高，但对于缓解近期日益紧张的资金面仍显杯水车薪；而面对流动性困境，央行依然坚守央票发行和正回购操作，则向市场传递出更为明确的数量紧缩信号。

市场人士认为，央行的货币政策目标可能已经发生微妙变化，从此前保证资金面稳中偏松，以支持经济增长，转向适度回收银行间市场流动性，以实现控制社会融资规模过快增长等的目标。

他们并指出，随着央行的数量调控由稳定转为偏紧，资金面或进入紧平衡的常态，而随着季末逐渐临近，本轮资金紧张或将延续到7月上旬。

“在资金这么紧张的时候，央票还发行，央行给市场一种信号，(数量调控)不会放松，现在才6月初，这个月又是季末，出钱的机构会更加谨慎。”招商银行金融市场部分析师刘俊郁称。

平安证券固定收益部研究主管石磊表示，央行公开市场从上周以来逐渐有了变化，这有别于之前工具选择发生改变，应该是政策目标发生了变化，操作基调趋向偏紧。

央行公开市场今日招标发行了110亿元的三个月期央票，发行价99.28元，参考收益率继续持平于2.9089%；同时进行的100亿元28天期正回购，中标利率亦持稳在2.75%。

银行间市场周四质押式回购利率跳涨，早盘隔夜加权利率已升至逾16个月来的新高。市场人士表示，财税缴款、昨日存款准备金清算补缴等因素相继收敛市场流动性后，央行公开市场投放的助益有限，当前资金在途的不确定性让部分机构略有恐慌，资金拆入难度非常大。

欲浏览最近半年来中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选(link.reuters.com/qyn68t)

**数量收缩方向渐清晰**

本周公开市场超过2,000亿元的央票和正回购到期量，是导致大幅净投放的主因，但即便有如此大量的流动性补充，资金面紧绷的局面仍无缓和。

在当前的市场环境下，央行并未转向逆回购操作输血，而是坚持央票和正回购的组合回收资金，尽管量不大，但这表明公开市场的数量收缩方向已逐渐清晰。

石磊谈到，从基本面来看，经济增长乏力，通胀也未现明显反弹压力，央行政策的变化不是针对经济的，其主要目的可能是通过适度收缩银行间市场流动性，达到控制银行间同业业务膨胀的势头，并进而抑制虚高的社会融资规模增速。

他进一步解释指出，社会融资总量的快速增长，和经济基本面发生了比较大的偏离，而现在银行间市场同业业务扩张很快，社会融资的利率水平和银行间市场的利率关系非常密切，银行间同业业务已经严重地影响了货币政策。

“(金融机构)很多借了非标资产，实际上绕过了存款和贷款传统的监控和指标控制，应该收一些流动性，否则光管信贷这块可能不是扩张最快的部分，”他称。

央行公布的数据显示，4月末广义货币供应量(M2)同比增长16.1%，创下自2011年3月以来的高点；4月社会融资规模为1.75万亿元，同比多增7,833亿元。

而对于外部流动性对中国经济的影响，亦可能是引发央行担忧的因素之一。

北京一大型券商分析师表示，目前外汇占款还是在增长的，尽管流入的量很小，但对冲还是需要的，因此央票要象征性的发一点。

他并认为，央行目前不能给予一个很明确的放松态度，因为现在进入中国的热钱是蠢蠢欲动的，在美联储已明确表示将逐步缩减资产购买规模的背景下，如果央行打开政策放松的口子，引发利差缩窄的预期，那么热钱存在大规模流出的可能，对资金面造成冲击。

**资金面紧平衡**

面对央行公开市场传递出的收缩信号，加之资金面不久还将迎来半年末时点的冲击，机构对流动性的预期日趋谨慎，未来资金面或将步入紧平衡的格局。

前述北京的券商分析师谈到，本轮资金偏紧的持续时间会比较长，6月虽然没有企业缴税的因素，但因快到季末和半年末，对流动性的影响也不会小。

“双紧，首先狭义流动性(银行间市场)是收紧的，广义的流动性也是朝着收紧的方向走，比如说社会融资总量的许多分项，银监会在打击票据(违规业务)，债券由于监管风暴，企业发债也比较少，从这些分项上可以看到增速在放缓，”他表示。

石磊预计，资金面紧平衡的格局至少要持续到7月初，随后能否缓和也有很大的不确定性；不过央票发行收益率和正回购利率还会保持稳定，“维持既有价格，让大家尽量多投一些。”

尽管临近月末，且财税缴款因素仍在持续冲击市场流动性，上周中国央行公开市场却未继续注水，而是转为净回笼170亿元。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 140

(周四) 100

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票 （周二） 70

（周四） 110

央票到期 1,100

正回购到期 920

逆回购到期 --

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净投放 1,600(完)

(审校 张喜良)

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