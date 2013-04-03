人行称将综合运用多种政策工具加强流动性管理

* 未来物价走势存在不确定性--中国央行

* 今年CPI同比已经开始酝酿新的上升周期--分析师

* 央行将综合运用多种政策工具加强流动性管理

* 外生性流动性将成为影响央行货币政策的重要因素

路透北京4月3日 - 中国央行周三称，当前中国经济金融运行总体保持了稳定增长态势，物价形势基本稳定，但未来走势仍存在一定不确定性。将综合运用多种货币政策工具，加强和改善流动性管理，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。

央行网站刊登的货币政策委员会第一季度例会新闻稿称，密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化，继续实施稳健的货币政策，保持政策连续性和稳定性，增强前瞻性、针对性和灵活性，处理好稳增长、调结构、控通胀、防风险的关系，维持货币环境的稳定。

“央行这里所说的（物价走势的）不确定性，主要还是指上升的压力，说明央行还是比较关心未来物价存在上涨的风险。”兴业银行首席经济学家鲁政委说。

交通银行金融研究中心最新发布的报告认为，2013年CPI同比已经开始酝酿新的上升周期，在国内需求企稳回升、猪肉价格重回上行周期、资源品及劳动力成本上升等因素的推动下，预计CPI同比从4月份开始将呈现缓步上升趋势。

“国际资本流入带来的流动性压力、资源品价格改革以及本轮猪周期的涨幅，都成为未来影响物价走势的不确定因素，构成物价上涨的风险。”交通银行发展研究部王宇雯说。

中国央行行长周小川在两会期间就称，今年2月CPI(居民消费价格指数)同比增速反弹至3.2%高于预期，表明通货膨胀需要高度警惕，“打算通过货币政策等措施，稳定物价和通胀预期”。

此前数据显示，3月官方和汇丰制造业PMI双双回升，虽然前者反弹力度逊于预期，但仍创下11个月高点。分析师看法亦相对乐观，认为中国经济仍在温和复苏惟力道尚弱，未来需求向好趋势不变。

**外生性流动性将影响央行货币政策**

“综合运用多种货币政策工具，加强和改善流动性管理”本是央行报告中惯用的一句话，但自春节以来中国银行体系流动性呈现出宽松甚至泛滥的态势，令分析人士对央行的意图不得不仔细琢磨。

在全球主要经济体竞争性量化宽松政策之下，外生性流动性持续增加和扩张，这使得中国央行势必要进行流动性对冲。而央行如何增强对市场流动性的调控能力，或者重建银行体系流动性“紧平衡”操作框架机制，成为需要思考的战略性问题。

“今年的外汇占款变成了很大风险，相信中国央行会密切关注国际资本的流向，并相应灵活的调整政策工具的使用方式、力度，乃至货币政策的方向。”鲁政委说。

截至1月末，中国央行口径外汇占款达240,184.99亿元人民币，据此测算1月新增3,515.06亿元，创下22个月来的新高。

“全球经济有所好转，但形势依然错综复杂。”央行表示，将优化金融资源配置，有效缓解信贷资金供求结构性矛盾，防范金融风险，着力改进对实体经济的金融服务，继续发挥直接融资的作用。

同时，将进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

人民币兑美元即期CNY=CFXS周二连续第三日上涨，收盘升破6.20元整数关口，再创历史收盘新高，市场预期央行或有意加快人民币升值步伐。交行报告预计，2013年人民币汇率会继续保持双向波动、小幅升值的运行格局，弹性可能有所增大。(完)

欲知更多详情，请浏览中国央行网站(www.pbc.gov.cn)

(发稿 谢衡; 审校 张喜良/曾祥进)

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