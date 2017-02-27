中国央行官员称货币政策力度上应更为中性 加强与财政政策及金融监管等配合（更新版）

路透北京2月27日 - 中国央行研究局局长徐忠日前表示，货币政策在力度上要更为中性，既要保持流动性总量基本稳定，又要有一定的倒逼压力；同时，在结构上要更加优化，在保持总量力度稳健中性的前提下，加强与财政政策、金融监管等的配合，用好信贷政策支持再贷款等结构性工具，去产能，补短板，调结构。

他在《清华金融评论》上撰文并称，在方式上要更加注重改革创新，既要注重数量型传统工具，也要针对金融创新发展和货币创造渠道的变化，进一步强化价格型调控和传导，逐步探讨将更多金融活动和金融市场纳入宏观审慎管理。

“在实施上要更加注重预期管理，当前和今后一个时期，经济转型的不确定性叠加流动性泛滥，使得金融市场风险明显上升，货币政策的任何变化都变得高度敏感，应通过多种方式加强与市场沟通，合理引导市场预期，避免市场误读和扰动，着力防止市场流动性恐慌情绪蔓延倒逼央行被动救助。”文章称。

在当前形势下再次强调货币政策要保持稳健中性，不是简单地适应宏观经济周期变化，而是着眼于国际国内大局特别是中国经济步入新常态这一更为深刻持久的变化，着眼于配合深化供给侧结构性改革这一政策主线，为其创造适宜的环境。

“保持稳健中性的货币政策，合理引导利率水平，有利于在总量上防止资金‘脱实向虚’‘以钱炒钱’以及不合理的加杠杆行为，在维护金融稳定的同时抑制道德风险，切断‘事后无限救助—放松风险防控’的恶性循环链条。”徐忠称。

他指出，中国当前6.7%的经济增速主要依靠房地产和基建投资拉动，不具可持续型；在结构性问题成为当前主要矛盾、总需求刺激政策效果边际递减情况下，不能重回总量宽松、粗放刺激的老路。而货币政策保持稳健中性是深化供给侧结构性改革的客观要求。

同时，货币政策保持稳健中性是防范金融风险，尤其是平衡好维持金融稳定与防范道德风险之间关系的宏观保障。要做好防范化解金融风险工作、守住不发生系统性风险的底线，关键是要调节好货币闸门，保持流动性总量基本稳定，防止因货币供应宽松而产生加杠杆效应和放大资产泡沫，在宏观上有效助力防范风险。

与此同时，中国高度融入全球经济金融体系，人民币2016年正式加入特别提款权（SDR）货币篮子，金融市场进一步对外开放，跨境资本流动规模不断上升。“在此开放格局下，货币政策应未雨绸缪，保持稳健中性，防止利率、汇率、跨境资本流动以及国内金融市场出现过大波动。”

**推进三大结构性改革**

徐忠表示，货币政策在性质上只是一个总量政策，对供给侧结构改善能做的最大贡献，就是保持必要的战略定力和耐心，创造一个中性适宜的总需求环境，无法从体制上、机制上彻底解决企业部门的高杠杆率、产能过剩，以及国企部门运行效率偏低等问题。

“这些问题关键还是要靠自身的深化改革。在当前条件下，重点应推进三大结构性改革，打好三大歼灭战，实现3个‘Big Bangs’。”文章称。

具体而言，一是大幅放宽民间资本进入垄断行业。这是在有利于传统行业去产能的同时发展新经济，也可遏制民间资本国内投资减少、境外投资大幅增加的趋势。

二是深化中央与地方财税体制改革，促进地方政府资产负债表更健康。在政策上，应深入研究财产税的实施路径并加快推广，全面改革资源税，加快推进消费税改革，培育地方主体税种，增强地方自主发展能力。

三是以强化金融监管为突破口推进金融体制改革。对中央银行而言要加强宏观审慎管理职能，防范系统性金融风险。重点在两个方面：一是要纠正现行体制下监管机构地盘意识和行业保护倾向，强化金融基础设施的建设，建立覆盖全市场的交易报告库制度，增强市场透明度，实行穿透式监管，有效防范系统性风险；二是要赋予中央银行对系统重要性金融机构和金融控股公司的监管权。

“只有做到这两点，才能为其他金融改革创造一个稳定的金融环境，才能有效疏通货币政策传导渠道、纠正资金脱实向虚的不良倾向。”他称。

中国中共中央政治局上周召开会议表示，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强投资、价格等政策协调配合。（完）