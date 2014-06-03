中国在未来几周内可能下调利率或存准率--巴克莱

《信报》：马克龙异军突起 中间派歪打正着
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
路透北京6月3日 - 国际投行--巴克莱最新研究报告称，在未来的几周内，中国将更有可能实施更加宽松的货币政策，包括（目标）利率或存款准备金率下调。
报告认为，这种政策放松亦或表现为再贷款、定向存款准备金率的下调、创新性的金融工具等。将会提高信用可获得性，并且减少实体经济中特定领域的融资成本。利率下调将有助于降低借贷成本；存款准备金率下调，将会增加流动性，从而增加货币乘数、推动银行借款并且降低利率。
中国央行已经选择了针对某些特定部门进行有选择性的投放，并且至2014年，它已经将稳定并降低银行同业拆借利率列为目标。
报告表示，尽管方向明确，中国央行下一步行动的细节依旧不明朗。而这显然反映了高层决策者在一些观点上的分歧。包括经济的实际状况以及是否需要等待7月份发布下半年GDP报告之后再采取行动；政府应该容忍多低的增长率以及其应提供多大程度上的宽松；以及不同货币政策工具的效率、成本以及效益。
“我们还注意到最近几年里，央行在决定货币政策上享有了更多自由。”报告称。
继4月以来一系列微刺激稳增长政策之后，中国此前追加货币政策微调力度，明确对符合结构调整、满足市场需求的实体经济贷款达一定比例的银行适当降低准备金率，同时扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模。（完）
(发稿 谢衡; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
路透北京4月24日 - 中国大型投行--中金周一发布报告称，中国一季度资本外流有望更明显放缓，主要原因可能是外汇贷款进一步增加、直接投资流出减少以及出口商结汇上升。随着人民币贬值预期进一步淡化，2017年资本外流可能明显放缓。相应地，去年四季度开始实行的一些临时性质的资本管制措施有望放宽或取消。