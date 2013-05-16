人行本周净回笼 短期降息可能趋弱

* 本周公开市场转为净回笼350亿元

* 彰显央行回收过剩流动性维稳资金面决心

* 若外汇占款居高不下，央票发行有望常规化

* 短期跟随国外降息可能趋弱

作者 康熙泽/吴芳

路透北京5月16日 - 本周中国央行正回购和央行票据双箭齐发，致时隔三周后公开市场重现净回笼。在国外主要经济体纷纷抛出宽松政策，人民币升值预期不见扭转的背景下，这也彰显出中国货币当局回收过剩流动性维稳资金面的决心。

业内人士认为，短期国内新增外汇占款恐仍居高难下，对央票发行的必要性和常规化提供支撑，未来公开市场多种操作搭配进行的格局可期，以实现灵活调节资金面的目的。至于中国是否会跟随国外降息脚步，他们则表示，国内通胀虽无近忧但远虑难消，且未来资本流动情况还有变数，预计短期内成行可能趋弱。

“(本周)央票和正回购同时操作，主要还是因为流动性比较宽松，资金压力并不大。”南京证券固定收益分析师杨浩称。

北京一券商分析师补充道，两种操作叠加进行，本周资金回笼力度较上周也有所加码，但应该不是释放政策趋紧的信号，央行应该希望的是将过剩的资金回笼回去，把资金面保持在一个稳定水平。

央行公开市场今日稍早招标发行了170亿元人民币的三个月期央票，发行价格99.28元，参考收益率持稳于2.9089%；同时进行的400亿元28天期正回购，中标利率亦维持在2.75%未动。加上周二进行的520亿元正回购和270亿元央票，本周公开市场净回笼资金350亿元。

中国银行间市场周四回购加权利率多大涨。市场人士表示，单月财税缴款后，公开市场操作继续回笼资金，主力资金融出机构资金拆出量缩减，致当前市场流动性供不应求，略有显紧；但部分机构顺势做高价格的迹象也比较明显，当前实际资金面情况或尚可。

随着越来越多外国央行出台宽松政策，坚挺的人民币正引发热钱滚滚而来。为对冲被动增加的流动性，中国央行上周重启了睽违近一年半的央票。虽因当周到期资金偏多净投放规模达到840亿元，但其稳定流动性意图应未改。

欲浏览最近半年来中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选(link.reuters.com/rak28t)

**短期央票或常规化，中长期相机而行**

最新数据显示，4月新增外汇占款接近3,000亿元，业内人士认为，短期该项数据恐仍居高难下，对央票发行的必要性和常规化提供支撑，所以未来公开市场有望呈现多种操作搭配进行，灵活调节资金的局面。

“从这周看，周一、三公开市场报送需求的时候包括正/逆回购，和央票都有，感觉可能还是想常规化，当央行看到资金面苗头不对的时候，也可以灵活调整，立马转向。”上海一银行交易员称。

上述券商分析师认为，长期看资金面确实具有不确定性，如果未来美国就业数据比较理想的话，美国的购债计划可能会缩量，支持美元走坚，那资本流向可能就会发生变化，不过预期起码在未来三个月中国新增外汇占款都将保持在月度千亿元的水平。

中国央行公布4月新增外汇占款虽较一季度月均增量超4,000亿元人民币有明显回落，但仍高达2,943.54亿元。虽然中国经济增长明显弱于预期，监管层亦出台了加强资本管制的新举措，但若人民币的升势不改，短期内外汇占款恐仍居高不下。

但受访者同时强调，中长期看央票发行还需根据资本流入情况相机而择。南京银行金融市场部研究员张兰就直言，如果后期资金面变的紧张了，资本流向发生逆转，都不排除可能降低央票发行频率，甚至暂停发行的可能。

因央票的债券属性，对部分一级交易商而言吸引力较正回购更强，所以在央票重启后，有市场观点认为，未来央票或取代正回购回笼资金的位置；不过路透采访的多位业内人士分析，配合利率市场化进程，正/逆回购对短端资金引导作用不言而喻，地位难言替代。

张兰认为，如果未来国内一年期存、贷款利率完全市场化，正/逆回购这种公开市场操作在基准利率形成过程中影响会更大，这种功能性作用会逐渐体现出来，直接影响市场短端利率水平，所以确实会比较重要。

另一银行交易员从正回购期限更趋灵活的角度表示，目前央票锁定资金的期限为三个月，但是正回购可以投28天，“没把握说未来资金会怎么样子”。

**降息短期成行可能趋弱**

近期欧洲、澳洲、印度等诸多央行纷纷降息，加之国内经济增长情况不如预期，引得市场对中国央行降息的预期有所升温。但受访者认为，通胀虽无近忧但远虑难消，且未来资本流动情况还有变数，所以短期内成行可能趋弱。

“虽说外围降息施压央行的货币政策调控，但是短期之内中国宏观经济并不具备降息的条件，一方面是因为中国房地产泡沫擎制，否则容易引发资金泡沫；另一方面还是出于防通胀的考量。”南京证券的杨浩表示。

中金公司最新宏观报告指出，由于房地产销售和投资增长仍然较快，货币政策仍然受其掣肘，短期内央行降息可能性不大。

不过该机构认为，基于当前经济增长势头偏弱，货币政策将朝向宽松方向微调，主要措施包括通过公开市场操作引导银行间利率下行，以及增加信贷供给。

中国本周一公布的4月工业、投资和消费数据基本符合预期，但整体仍不乐观。经济“横着走”反映出增长动力的薄弱，虽然二季度经济可能略优于一季度，但料将延续弱复苏状态。

不过本地媒体近期引述财政部财政科学研究所所长贾康表示，如果二季度经济下滑太快，决策层可能会推出新的刺激措施，保住全年7.5%的经济增长目标。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 520

(周四) 400

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票 （周二） 270

（周四） 170

央票到期 --

正回购到期 1,010

逆回购到期 --

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净回笼 350 (完)

(审校 张喜良)

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