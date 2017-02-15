市场热谈：中国央行窗口指导信贷投放常态化 资金脱虚入实持续性待观察

作者 李铮

路透上海2月15日 - 中国新年首月新增信贷猛增至一年高点，社会融资规模并创下历史新高，央行严控信贷规模被市场认为是新增信贷低于预期的关键因素。为落实决策层去杠杆任务，央行窗口指导信贷投放料常态化，资金脱虚入实的持续性则待观察。

有央行人士对路透表示，目前央行对经济形势的判断总体比较积极，适当的信贷增长可以对一些过剩产能等发挥逆周期调节作用，但经济企稳后就有必要对信贷增长有所控制；窗口指导是央行加强与银行沟通的必要方式，“只是有时候松有时候紧”，尤其在MPA监管体系下，将会常态化，市场不应该过度解读。

“当初将表外理财正式纳入MPA时就通气过，不希望今年一季度信贷冲高，...我们在1月中下旬对辖内银行做了窗口指导，但将近月底时信贷增量是总行下定指标的两倍多，到最后还是压下来了。”一位地方央行人士称。

他并表示，考虑到1月对辖内银行信贷投放的大幅压缩，银行仍有可能将1月信贷往后挪，因此窗口指导仍会持续。

有国有大行分行授信部人士也谈到，信贷额度已经在控制，“现在放款都得和总行打请示，批复了才能放款，一季度是要严控了。”

央行数据显示，1月新增人民币贷款2.03万亿元，低于此前路透2.3万亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长11.3%，与路透调查中值一致。

多数分析师均认为，1月信贷压缩痕迹明显。中金固收团队报告就称，1月新增贷款尽管低于此前市场预期，但这是压缩后的结果，银行主要压缩了表内票据，表内票据净减少4,521亿，为历史上单月净减少最大值。

而在中国银行旗下基金公司高级研究员陈鹄飞看来，央行加强对商业银行信贷投放指导主要意在有效落实决策层去杠杆的任务。

他分析指出，供给侧改革很重要的一环就是去杠杆，但以M2/GDP来看，2016年宏观杠杆升至历史新高，达到2.06倍；同时，人民币贷款/GDP也在去年创下历史新高，且从年度比值变化来看，去年这一比值亦创下2009年以来最快增速。宏观杠杆的上升幅度主要就来自银行信贷加杠杆。

“在当前新常态背景下，经济处于结构转型期，任由人民币贷款继续冲量将进一步加剧杠杆风险，导致无法有效实现去杠杆任务。因此央行有必要基于宏观审慎监管的需要，抑制信贷冲动。”陈鹄飞说。

央行周三发表工作论文称，应合理把握去杠杆和经济结构转型的进程，既要避免过快压缩信贷和投资可能引发的流动性风险和“债务--通缩”风险，也要避免杠杆率上升过快而引发债务流动性风险和资产泡沫。

**资金脱虚入实迹象显现，持续性待观察**

在不少业内人士看来，1月人民币贷款明显增加有季节性原因，银行会按“早投放早受益”的策略投放信贷，也有银行受信贷额度限制将去年年末的一些融资项目延迟到今年年初来投放。此外，经济形势回暖，企业贷款意愿回升。

前述央行人士并认为，今年一季度MPA考核将部分表外信贷转为表内信贷；债券融资受抑制，转为银行信贷；以及随着货币政策收紧，预防性融资需求在升温，这些因素共同助推1月新增信贷创下一年新高。

从信贷结构看，企业中长期贷款、企业短期贷款和住户中长期贷款环比分别多增8,266亿元、3,545亿元和2,034亿元，是贷款增长的主因。这一情况与去年同期情况类似，是季节性因素的体现。

根据央行数据，1月社会融资规模增量为3.74万亿元，分别比上月和去年同期多2.1万亿元和2,619亿元，为有史以来最高。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加2.31万亿元，同比少增2,237亿元，但比金融机构口径的新增人民币贷款多了2,800亿元，创历史有记录以来最大。

对此，陈鹄飞认为，这说明资金正在脱虚入实，实体融资需求的确比较旺盛，金融对实体的支持力度切实在加大。

国泰君安银行业分析师王剑对上述观点表示认同。他并指出，一方面，1月未贴现票据大增，反映实体融资和信用流转需求很强；另一方面，社融里的信托贷款自去年底以来持续高增，融资需求主要来自政府平台项目、房地产、大型基建、大型企业等。

数据显示，1月信托贷款增加3,175亿元，同比多增2,623亿元；未贴现的银行承兑汇票增加6,131亿元，同比多增4,805亿元；企业债券融资净减少539亿元，同比少5,623亿元。

另有大行人士透露，1月新增贷款中，国有四大行对公贷款井喷，其中某大行仅对公贷款就新增逾2,000亿元，创数年来最高，同比增逾六成，主要投向为城建、交通等重点领域，房地产贷款则主要投向一线城市。

不过，有外资行高管则表示，信贷增长是否具有可持续性、是否是实体经济的实质性融资需求带动仍然值得观察，“传统市场和银行间市场已经脱节了，现在贷款还在放基准，但大部分中国企业拿去评级，2A和2A+已经不错了，这样都是5%点多利率发债，而且今年大量城投到期，债券利率区间定的很广，根本发不掉，所以企业也有贷款的需求”。（完）