中国一季度信贷增长存周期性因素 货币政策需防范宏观风险--央行专家

路透上海4月20日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏表示，一季度信贷增速较快有一定阶段性、周期性的原因，未来货币政策操作除继续支持实现稳增长的目标，也要注意防范宏观风险。

新华援引对马骏的采访称，今年一季度广义货币M2增速基本在合理区间，3月底M2同比13.4%的增速与全年13%左右的预期目标相差不远。但一季度人民币信贷增速确实比较快。

“一季度信贷增速较快有一定阶段性、周期性的原因。”马骏指出，比如，前期各部门出台一系列稳增长措施，各地基建项目启动比较集中，拉动了信贷需求；房地产市场回暖带动房地产按揭和开发贷款快速增长；以石油为代表的国际大宗商品价格回暖，也使得许多企业开始补库存。

他并称，从环比来看，3月份信贷增速较快也反映了一定的季节性因素。但是，民间投资的增速仍然比较低迷。

就当前货币政策操作的主要考虑，马骏认为，“是为稳增长提供所需要的货币条件”，最近中国一些宏观经济指标开始出现回暖，一些机构也开始上调中国今年全年的经济增长预测。

谈及未来的货币政策操作，马骏表示，除了要继续支持实现稳增长的目标，也要注意防范宏观风险，尤其是要避免企业杠杆率过快上升，还要考虑到货币信贷增长对未来物价走势和房地产价格的影响。

央行早前公布数据显示，3月末人民币贷款余额98.56万亿元，同比增长14.7%，增速与上月末持平，比去年同期高0.7个百分点。一季度人民币贷款增加4.61万亿元，同比多增9301亿元。（完）