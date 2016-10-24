市场洞察：中国央行与债市 谁对谁错？

作者 徐永

路透上海10月24日 - 中国银行间资金面和债券表现近期出现持续背离，资金面利率持续走升的情况下，债市收益率再创新低，市场预期分歧加大，央行与债市，谁对谁错？

回顾2013上半年的债市行情，当前的局面与之前多有相似，都是资金面、债市、外围及中国央行态度等因素交织在一起，2013年最终意外地造成了债市较大力度的调整，不过如果分离出两个阶段中的不同因素，今年历史重演的概率似也不高。

**似曾相识**

9月初至今，银行间质押式隔夜和七天加权利率分别从2.05%和2.30%，上涨到2.30%和2.55%，10年国开债和10年国债收益率则分别从3.20%和2.78%，下降到3.01%和2.65%，信用债行情类似，信用利差进一步收窄。

这很容易让人想起2013年上半年，特别是当年3月到5月末期间，银行间质押式隔夜回购加权利率已经从2%以下上涨到了3.5%上方，但其间10年国债收益率仍然从3.59%下降到了3.42%。

之后才是市场所熟悉的“钱荒”剧情，10年国债从3.42%一路调整到当年末的4.65%附近。

当时面临的环境是经济冷，金融热，2013年前两个季度GDP的同比增速从2012年末的8.1%，逐级下滑到7.9%和7.6%，5月份的CPI还出现了超预期的下滑。

但上半年的M2增速却在银行加大投放的情况下逐步走高，前五个月的M2增速分别为15.9%、15.2%、15.7%，16.1%和15.8%，显着高于13%的年度控制目标。

当时市场基于较弱的基本面，即使面对M2走高和信用扩张，仍认为央行不会收紧，所以债券收益率持续下降，后来结果知道了，央行收紧了银行间的流动性。

事后看来，央行当时认为经济的金融风险大于基本面的风险，所以优先考虑了金融杠杆的风险控制，而非继续采取宽松政策刺激经济。

**谁对谁错?**

当前的情况和2013年颇为相似，同样表现为资金面走势和债券走势的背离，资金利率上涨，债券收益率下跌，但也有诸多不同。

比如GDP并未出现2013上半年那样的持续下行，今年前三季度GDP增速均稳在6.7%，另外，社融和M2增速除了1月份较高外，也并未出现过高的增长，9月份M2增速为11.5%。

另外一大不同是，当年虽然也有美国退出量化宽松(QE)及流动性的收紧预期，但人民币兑美元即期汇率是持续升值的，2013年上半年央行口径外汇占款，除了6月小幅下降了91亿元人民币外，其余都是较大幅度的正增长。

而今年人民币兑美元却是持续贬值情况，从年初的6.5元一路贬值到6.7元，今年外汇占款也是持续负增长，前三个季度外汇占款合计已经减少接近2万亿。

简言之，相比较2013年上半年金融热、经济冷，外围稳定，央行为了控制金融风险，主动推高资金利率有一定合理因素。

而今年经济稳，金融平，唯一不同的是外围动荡，资本流出压力较大，当前资金利率走高，更像是贬值压力被动导致，而非央行主动为之。

资金利率走高是汇率贬值的结果，而债市收益率则是对基本面预期的悲观，所以当前债市和资金面的背离，落脚点变为，当前的贬值压力是否会导致基本面的恶化？

如果是，则资金利率走高和收益率下行都是合理的，需要调整的反而是央行，货币政策可能需要重回宽松以应对基本面下行压力。

如果不是，则贬值压力是阶段性因素，后期随着美国加息因素缓和，资本流出压力可能会减轻，则流动性也将会缓和，而基本面稳定情况下，债市当前的收益率下行可能也会面临部分调整。

近期人民币兑美元汇率贬值至逾六年低点，不过总体认为，中国央行应有足够的能力充分管理人民币的预期，及中国的资本监管政策，人民币汇率的贬值更像是美国加息因素下，暂时脱离基本面的反应，随着美联储加息兑现，人民币的贬值压力会逐步减轻。

当然中国的基本面下行压力也并未消退，房地产限购政策影响仍待观察，基建投资的拉动效应，以及四季度财政政策如何发力，专项建设债券是否会扩容也值得关注。(完)