中国央行副行长易纲称经济更为稳定并持续增长

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透华盛顿10月6日 - 中国人民银行副行长易纲周四表示，中国将会持续运用货币、财政及结构性改革政策以提升基础建设投资，并将经济转型为消费导向。
他在参加国际货币基金组织(IMF)及世界银行于华盛顿召开的会议时表示，中国经济成功转型将继续为全球经济增长提供动力。
易纲补充称，中国经济成长比以往更为稳定，将对全球经济增长做出重要贡献。
“若要描述当前的中国经济，我会说比以往更为稳定，”易纲表示。“我对当前中国经济稳定的信心大于以往。我认为国内生产总值(GDP)将持续以6.5-7%的速度成长，同时就业也将表现良好。”(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京1月13日 - 中国国务院最新发布“十三五”（2016-2020年）国家知识产权保护和运用规划，目标到2020年知识产权密集型产业占GDP比重明显提高，成为经济增长新动能，知识产权重要领域和关键环节的改革取得决定性成果。
路透北京1月13日 - 美国周四就中国原铝（电解铝）提供补贴提起世贸组织（WTO）争端解决机制下的磋商请求。对此，中国商务部周五称，中国铝业市场是高度竞争与市场化的行业，相关贷款和购买原材料均已充分市场化和商业化，不存在美国所指称的补贴问题。