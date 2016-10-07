中国央行副行长易纲称经济更为稳定并持续增长

路透华盛顿10月6日 - 中国人民银行副行长易纲周四表示，中国将会持续运用货币、财政及结构性改革政策以提升基础建设投资，并将经济转型为消费导向。

他在参加国际货币基金组织(IMF)及世界银行于华盛顿召开的会议时表示，中国经济成功转型将继续为全球经济增长提供动力。

易纲补充称，中国经济成长比以往更为稳定，将对全球经济增长做出重要贡献。

“若要描述当前的中国经济，我会说比以往更为稳定，”易纲表示。“我对当前中国经济稳定的信心大于以往。我认为国内生产总值(GDP)将持续以6.5-7%的速度成长，同时就业也将表现良好。”(完)