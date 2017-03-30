中国央行称今后应建设数字央行 实现架构转型和大数据利用两个突破

路透北京3月30日 - 中国人民银行周四称，金融新业态兴起需要中国央行加快开发应用各种新的监管技术手段，今后一段时期，央行科技工作应以建设数字央行为目标，重点打造一支专业型、复合型、学习型、创新型的央行金融科技队伍；实现架构转型和大数据利用两个突破。

刊登在央行网站上的新闻稿援引央行副行长范一飞的话称，网络安全形势严峻，中央银行管理运行的金融基础设施极其重要，其安全状况关系人民利益、金融稳定和国家安全；且经济新常态要求金融科技进一步助力金融改革开放，更好地支撑供给侧结构性改革、金融双向开放、绿色金融和普惠金融等政策实施。

今后，中国央行还要完善风险防控、科技治理、技术研发三个体系，构建以大数据为支撑的央行决策平台、以分布式系统为核心的央行服务平台、以数字货币探索为龙头的央行创新平台。