中国央行称今后应建设数字央行 实现架构转型和大数据利用两个突破

酷派尚未完成审计事项涉多笔款项 续停牌至6月底前公布业绩
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
路透北京3月30日 - 中国人民银行周四称，金融新业态兴起需要中国央行加快开发应用各种新的监管技术手段，今后一段时期，央行科技工作应以建设数字央行为目标，重点打造一支专业型、复合型、学习型、创新型的央行金融科技队伍；实现架构转型和大数据利用两个突破。
刊登在央行网站上的新闻稿援引央行副行长范一飞的话称，网络安全形势严峻，中央银行管理运行的金融基础设施极其重要，其安全状况关系人民利益、金融稳定和国家安全；且经济新常态要求金融科技进一步助力金融改革开放，更好地支撑供给侧结构性改革、金融双向开放、绿色金融和普惠金融等政策实施。
今后，中国央行还要完善风险防控、科技治理、技术研发三个体系，构建以大数据为支撑的央行决策平台、以分布式系统为核心的央行服务平台、以数字货币探索为龙头的央行创新平台。
范一飞提到，人民银行科技战线努力运用大数据提升精准施策能力；建立完善的IT风险防控体系，提升科技工作前瞻性和行业指导能力。（完）
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(发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完）
路透上海5月24日 - 美国穆迪投资者服务公司(Moody's)主权风险部高级副总裁Marie Diron表示，在周三调降中国评级之后，穆迪没有重新考虑中国评级的具体时间表。