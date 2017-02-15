中国央行工作论文称笼统去杠杆或加杠杆均有失偏颇 应让市场发挥决定作用

路透北京2月15日 - 近年来中国杠杆率特别是企业杠杆率高企，“去杠杆”位列五项重要经济工作的任务之一。中国央行周三发布工作论文称，杠杆本身不是问题，杠杆效率是关键；从这个意义上，笼统地去杠杆或加杠杆政策都可能有失偏颇，正确做法是让市场在资源配置中发挥决定性作用。

央行网站周三刊登的题为“杠杆率结构、水平和金融稳定：理论与经验”工作论文并称，应通过保持宏观政策稳健中性，改革金融监管体制，打破刚性兑付，同时大力发展规范的股权融资，以让市场更好的发挥作用。

“由市场去选择谁加杠杆、谁去杠杆。而市场要发挥决定性作用，关键在于政府要更好地发挥作用。”文章称。

文章强调，要减少政府直接的资源配置，创造公平竞争的市场环境：如政府主导的投资增长宜适度，产业政策宜由选择性转向功能性，税费减免宜由专项奖补转向普适性调整；市场准入除环境、技术等标准由政府制定并严格执法外，其他准入放开，充分释放增长新动力。

文章指出，尽管高杠杆可能引发系统性金融风险，但债务可持续性的差异，使得杠杆率水平的风险阈值并不稳健，货币信贷扩张在经济发展不同阶段、不同周期的作用并不相同。

“应合理把握去杠杆和经济结构转型的进程，既要避免过快压缩信贷和投资可能引发的“债务--通缩”风险，也要避免杠杆率上升过快而引发债务流动性风险和资产泡沫。”

数据显示，虽然中国政府部门杠杆率远低于欧盟的60%警戒值和90%的公共债务阈值标准，但政府部门杠杆率增长迅速，2008年末仅为27.1%，2015年二季度已高达45.6%。

而非金融企业杠杆率上升更快，2015年二季度已高达167.6%，而2008年中国非金融企业杠杆率仅为96.3%；住户部门杠杆率水平总体较低，2015年2季度仅为41.8%，但2008年中国居民住户部门杠杆率仅为17.9%，2016年上升速度更快。（完）

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