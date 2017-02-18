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中国财经 | 2017年 2月 18日 星期六 09:26 BJT

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化

路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。

央行网站发布的新闻稿并称，今年将进一步完善反洗钱制度体系，全力推进接受FATF第四轮互评估工作，不断拓展和深化反洗钱国际合作，突出防范风险为本，加强反洗钱监管，提升反洗钱监管有效性。

参看详情，请点击央行网站here

(发稿 马蓉；审校 曾祥进)

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