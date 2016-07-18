中国货币政策陷入流动性陷阱 建议财政赤字率提高到4-5%--人行官员

路透北京7月18日 - 中国央行调统司司长盛松成认为，现在货币政策有一点陷入流动性陷阱的现象，货币政策有效而有限，需要积极的财政政策相配合，建议适当增加政府债务发行，提高财政赤字率到4-5%，保持经济的平稳较快增长。

中国证券网援引他在上周六“2016年中国资产管理年会”的讲话称，从M1和M2的货币剪刀差趋势看，中国企业已经出现“流动性陷阱”现象。货币供给再增加，也会被货币需求所吸收，投资也很难再增加。这可以叫做“企业的流动性陷阱”，中国现在就陷入了这种流动性陷阱。

“在今年的货币信贷数据方面，M2和M1的差距不断扩大。今年6月末，M2同比增长11.8%，很巧，5月末M2也是同比增长11.8%，去年6月也是11.8%。这说明目前M2总体上是比较平稳的。但是M1从去年10月份开始高速增长，一直增长到现在的24.6%。”盛松成称。

他解释称，中国货币供应量分为三部分：M0，M1，M2。M0指流通中的货币，M1是M0+单位活期存款，其中主要是企业的活期存款。目前，M1已超过44万亿，其中只有6万多亿元为M0。

历史上M1的高速增长往往都是伴随着经济上行，而目前的情况恰恰相反。这是中国20年来第一次出现的，中国从去年10月份开始一直到现在，M1和M2的增速差距不断扩大。

盛松成分析这主要有三大原因：第一企业持币待投资。大量货币流向企业，但是企业并没有找到合适的投资方向，于是把大量的钱留在活期存款账户上。

今年1-6月份制造业投资同比增长3.3%，是十几年来的最低点；1-6月民间固定资产投资同比仅增长2.8%，比上年同期低8.6个百分点，较上月下降1个百分点，为2012年一季度首次发布以来的历史最低值。

第二，企业持有活期存款的机会成本降低。随着定期与活期存款利差不断收窄，企业更倾向于持有活期存款，因为持有定期存款面临的约束较多，而持有活期存款的机会成本降低。

第三，地方政府债务置换可能对M1形成扰动。地方政府债务置换以后，从理论上讲，应该同时归还银行贷款，但是实际上有时间差，所以会有一个过程，会放在企业或者事业单位的账户上，因此，单位活期存款也较高，导致M1增速不断上升。恰恰和历史情况相反，近期M1快速增长，反映了经济下行压力是比较大的。

盛松成指出，货币政策有效而有限，需要积极的财政政策相配合。第一，实行积极的财政政策更有优势。要减轻企业税赋，营改增也是这个目标。第二，适当增加政府债务发行，提高财政赤字率。经过测算，我国的财政赤字率可以提高到4%-5%。应该将财政政策和货币政策相配合，才能积极地拉动经济，保持经济的平稳较快增长。

中国上半年和二季度GDP同比增幅均为6.7%。（完）