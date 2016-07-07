6月末中国外汇储备环比增加134.26亿美元 重上3.2万亿美元关口

路透上海7月7日 - 中国央行周四最新公布，6月末中国外汇储备为32,051.62亿美元，环比增加134.26亿美元，5月为减少279.32亿美元。而以SDR计值的6月外汇储备为22,912.93亿SDR，较上月增加161.6亿SDR，上月为增加34.9亿SDR。

央行同时公布，6月末官方储备资产中黄金储备为774.29亿美元，环比增加69.54亿美元；以盎司计，6月末黄金储备为5,862万盎司，5月末为5,814万盎司。

中国外储自3月起重现环比增长，终结连四月跌势，3月当月增长102.58亿美元,4月增加70.89亿美元，5月则再现减少279.32亿美元。

中国去年外汇储备下降逾13%，其中12月单月下降额逾千亿美元创历史记录。分析人士指出，12月外储下降可能与资本外流规模加大有关。

此外，6月末基金组织储备头寸为104.43亿美元，较5月末的104.22亿美元增加0.21亿；特别提款权(SDR)为104.13亿美元,上月为104.41亿美元；其他储备资产为-2.73亿美元，5月末为5.71亿美元。

中国央行自2016年4月1日起，除按美元公布官方储备资产外，增加以国际货币基金组织(IMF)特别提款权（SDR）公布相关数据，折算汇率来源于IMF网站，其中2016年6月USD/SDR=0.714876，5月的USD/SDR=0.71282。（完）

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