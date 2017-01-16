中国12月央行口径外汇占款减少3,178.02亿元人民币

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月16日 - 路透根据中国央行公布的数据计算显示，12月末中央银行口径外汇占款余额为219,425.26亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少3,178.02亿元人民币。
以下为央行口径外汇占款余额的月度变动情况：
月份 净变动额（亿元）
2016年12月 -3,178.02
2016年11月 -3,826.8
2016年10月 -2,678.64
2016年9月 -3,374.82
2016年8月 -1,918.95
2016年7月 -1,905.08
2016年6月 -977.27
2016年5月 -537.02
2016年4月 -543.95
2016年3月 -1,447.61
2016年2月 -2,278.83
2016年1月 -6,445.38
2015年12月 -7,082.13
(完)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。