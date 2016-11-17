中国央行已有汇率政策储备 未来调整中可占较主动地位--官员

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京11月17日 - 中国央行金融稳定局副局长黄晓龙周四称，中国央行已经在汇率政策方面做了很多准备，这些政策储备将让中国在未来调整中处于相对比较主动的地位。
他是在财经年会上做出上述表态。他并称，在目前全球经济低增长低利率，资本流动波动加大的环境下，投资和资产配置的难度都加大，面临的的风险和挑战都有所上升。
“面对这种环境变化，中国在宏观政策，包括汇率的改革方面，已经做了政策储备，”他称，“也包括我们过去做的一些资本项目可兑换和便利投资的一些改革，这些改革能为这个投资和资产配置提供一个稳定的宏观环境。”
中国央行货币政策委员会委员黄益平在财经年会上指出，中国和很多国家一样也存在“风险三角”，即生产率不断下降、杠杆率不断上升、以及宏观政策空间在明显收缩，结合起来看，结论是靠周期性政策已经比较难做了，问题最终解决还是要靠结构改革。(完)
(发稿 李文科; 撰写 孙琦子; 审校 杨淑祯)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。