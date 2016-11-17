中国央行已有汇率政策储备 未来调整中可占较主动地位--官员

路透北京11月17日 - 中国央行金融稳定局副局长黄晓龙周四称，中国央行已经在汇率政策方面做了很多准备，这些政策储备将让中国在未来调整中处于相对比较主动的地位。

他是在财经年会上做出上述表态。他并称，在目前全球经济低增长低利率，资本流动波动加大的环境下，投资和资产配置的难度都加大，面临的的风险和挑战都有所上升。

“面对这种环境变化，中国在宏观政策，包括汇率的改革方面，已经做了政策储备，”他称，“也包括我们过去做的一些资本项目可兑换和便利投资的一些改革，这些改革能为这个投资和资产配置提供一个稳定的宏观环境。”

中国央行货币政策委员会委员黄益平在财经年会上指出，中国和很多国家一样也存在“风险三角”，即生产率不断下降、杠杆率不断上升、以及宏观政策空间在明显收缩，结合起来看，结论是靠周期性政策已经比较难做了，问题最终解决还是要靠结构改革。(完)