周小川称中国将提高汇率政策规则性和透明度 加强市场沟通

中国发改委通知称总投资3亿美元及以上限制类外商投资项目由发改委核准
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透北京7月24日 - 中国央行行长周小川最新表示，中国将继续完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的人民币汇率形成机制，不断提高政策规则性和透明度，加强与市场沟通。
“在经历了一段时间的适应期后，市场参与者对人民币汇率形成机制的理解已更为深入。目前，人民币汇率对一篮子货币保持基本稳定，市场信心进一步稳固。”央行网站周日新闻稿援引他在成都举行的G20（20国集团）财长和央行行长会议上称。
他指出，上半年中国经济运行总体平稳，稳中有进，经济增速处于合理区间，物价和就业形势保持稳定。英国“脱欧”公投后，中国经济运行面临的外部环境更加复杂。中国政府保持宏观经济政策的稳定性和连续性，同时着力推动供给侧结构性改革，这也是解决过剩产能等结构性问题的必由之路。
周小川并表示，G20应继续推进IMF（国际货币基金组织）第15次份额总检查，进一步提高新兴市场和发展中国家的份额占比。应继续推动主权债券纳入加强的合同条款，欢迎巴黎俱乐部将成员扩展至更多新兴债权国。
他并呼吁区域金融安排与IMF进行更多合作，并不断完善IMF贷款工具。同时，应扩大SDR（特别提款权）的使用，中国央行已发布以SDR作为报告货币的外汇储备、国际收支和国际投资头寸数据，正在研究发行SDR债券的可能性。
他并称，G20应继续致力于构建更加开放、强劲和有韧性的金融体系，包括继续推进全球金融部门改革进程，推动总结和提炼宏观审慎框架和工具方面的经验，并推动加强对金融市场基础设施的监管。下一步应继续推动普惠金融发展，让经济增长成果惠及所有人群。
中国财政部部长楼继伟亦表示，全球低增长已经成为新常态，并成为很多问题的根源。在这种形势下，G20各国有必要加强合作，继续采取财政、货币政策和结构性改革等所有政策工具，增强信心，促进增长。
在他看来，需求管理政策仍然重要。货币政策的边际效益在下降，要实施更多增长友好型的财政政策，有财政空间的国家要加大财政支出力度。同时要通过结构性改革应对低增长态势，发达经济体要继续提高劳动力市场弹性，促进投资和生产率增长；新兴经济体应增强经济韧性，放松管制，促进竞争，推进金融部门改革。
楼继伟并表示，各国要继续支持经济全球化进程，反对各种形式的保护主义，克制使用限制性贸易措施。另外，有关国家要积极应对现实挑战，希望英国与欧盟积极构建密切的伙伴关系，对外传递积极信号，稳定市场对其经济前景的预期。
他亦提到，中国经济依然是世界经济的“动力源”和“稳定锚”。2015年中国对世界经济增长的贡献接近30%，预计今年仍将保持较高水平。（完）
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(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
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