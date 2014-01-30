中国央行苦练内功 求在新兴市场动荡中独善其身

* 公开市场本周净投放750亿元，连续两周净投放

* 新兴市场波澜壮阔，中国央行谨慎灵活平滑资金

* 中国只要“苦练内功”，就有望“独善其身”

* 节后央行有望继续扶助，趋势机会来自经济结构优化

作者 曹巍浩

路透北京1月30日 -过去一周的新兴市场波澜壮阔，中国央行则小心翼翼地平滑着春节假期前后的流动性摆布。市场人士表示，从当前情况看，中国只要“苦练内功”，保证国内不出现系统性风险，就有望“独善其身”；具体到货币政策上，短期或继续谨慎灵活的节奏。

央行本周公开市场继续“短平快”。周二选择以14天期而非21天期逆回购品种，平滑春节前后的流动性摆布；周四更是随着春节假期现金备付高峰的结束，引导机构通过市场途径解决资金需求。当周公开市场净投放750亿元人民币，连续两周净投放。

市场人士并指出，春节假期后，央行有望继续小量扶助市场流动性，中长期则会视国内外经济情势而动。中国经济若期冀在新兴市场中屹立船头而不倒，唯有依靠切实提高自身发展质量。

“国内政策以国内的情况为主，（新兴市场动荡）会增加谨慎度。节前公开市场给出了更积极的信号，正常应对了季节性影响，是否明确松仍待观察，”汇丰银行中国经济分析师孙珺玮称，“未来央行要相机而动，货币政策继续加码的可能性小。”

她进一步指出，未来一到三个月，货币政策需要在国内外经济现实和调结构因素间权衡立场。因春节假期，基本面因素需把1、2月数据放在一起看才会更明朗。若外需不好，增长和通胀数据一般，则倾向于认为偏松的可能性较大，具体体现为公开市场提供流动性。因为美国退出QE（量化宽松），新兴市场动荡加剧，资金流入量减小的可能性会更大。

三菱东京日联银行（中国）金融市场首席分析师李刘阳则称，只要中国能解决好内部债务等问题，新兴市场动荡料对中国冲击有限。春节假期后，预计央行将延续逆回购，但操作量较到期资金会少，以逐步退出节前提供的大额流动性扶助。

上周四阿根廷央行放弃干预披索贬值，引发货币危机；巴西、阿根廷、土耳其等成为本轮新兴市场风暴核心，印度、土耳其和南非相继升息。然美联储(FED)周三宣布每月购债规模进一步缩减100亿美元，坚持推行缩减QE计划。据李刘阳判断，“新兴市场加息也糊弄不过去，这事还没完。”

央行公开市场今日未进行任何操作，周二则开展1,500亿元14天期逆回购操作，中标利率4.3%，持稳于上次(2013年11月28日)。公开市场上周新增21天期逆回购品种，当周共净投放3,750亿元，为近一年来最大单周净投放。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 r.reuters.com/baz46v

**节后央行有望继续扶助**

不少机构亦预计，春节假期结束后，回流的现金将抵补大额公开市场到期资金，不足部分央行将继续扶助。断言政策放松仍为时过早，然央行调控手法的精进有利于政策的稳定。未来政策放松带来明显投资机会的时机，来自于中国在新兴市场动荡中继续优化自身经济结构。

民生银行金融市场部首席分析师李志强预计，春节后，公开市场将继续提供流动性，但操作量按惯例料占到期资金的较小比例；政策思路上将延续去年四季度，尚不具备突然调整基准利率和法定存款准备金率的时机。

北京一国有大行交易员亦预计，春节假期后，资金利率有望较当前稍有回落。央行对市场的调节“有长进”，未来预调速度有望快一点，从而导致政策基调更平稳；资金利率区间或介于去年上下半年之间，前高后低波动小一些，但看不到货币政策会放松的明确信号。

路透统计数据显示，截止当前4,500亿元的逆回购到期量，都集中在春节假期后的一周。

中国今年春节假期为1月31日至2月6日。

李刘阳并预计，未来新兴市场动荡可能导致美联储暂时搁置QE缩减行动，若去年末显现出的国内投资回落带动相应融资需求减少，中国债市收益率可能见顶。货币政策基调趋松的空间有望被打开，节前现券行情有望延续。至于存准率可能调整的时点，最早可能也要到4、5月。

而这一切的基础，他认为都建立在中国解决好自己内部的问题。国内外汇储备量巨大，不至于成为国际资本狙击目标。故更要抓紧时间解决债务不小及刚性兑付的问题，改善经济增长结构，为未来赢得更大的空间。

路透针对华尔街顶级分析师的一项调查显示，美联储在3月会议上料将再次减少每月购债规模100亿美元，并将在年底前完全结束购债。受访的17位初级交易商一致预期，美联储将在今年余下的每次会议上都以100亿美元的步伐减少购债。这一看法与本月稍早的类似调查结果相比基本没有变化。

“发展中国家会出现很大的分化，很多过去加的杠杆都会自愿或不自愿地降下来，但不至于对全球市场翻盘。但中国可能是个异数，正因为我们发展快有老本吃，降杠杆的过程可能会很不情愿。拖得越长，对实体经济的消耗就越大。”一海外基金经理称。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布，中国1月制造业采购经理人指数(PMI)终值为49.5，较初值49.6略有下调，2013年12月终值为50.5。此数值为去年7月以来最低水准，且是六个月来首次跌破荣枯线。

另据人民日报今日报导，目前中国公布今年经济增长目标的28个省份中降速成为主基调，相比2013年，只有广东省调高了0.5个百分点。专家称，过去一味关注高增速带来不少副作用，今后将把发展的导向转到效益和质量上来。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) --

逆回购 (周二) 1,500

(周四) --

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 --

逆回购到期 750

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净投放 750(完)

(审校 张喜良)

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