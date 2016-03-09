人行副行长称正抓紧推动建设全国统一票据市场--中国证券网

优客工场完成4亿元B轮融资 成为联合办公领域首个“独角兽”
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京3月9日 - 全国政协委员、中国央行副行长潘功胜周三表示，中国央行正在抓紧推动建设全国统一的票据市场。
中国证券网报导援引他的话称，建设全国统一的票据市场是下一步央行工作计划之一；建设电子票据交易系统，将有利于提高票据市场交易效率，降低票据市场交易成本和交易风险。
此前票据市场风险频繁暴露，中国农行(601288.SS)(1288.HK)于1月22日公告称，农行北京分行票据买入返售业务发生重大风险事件，经核查，涉及风险金额为39.15亿元人民币。不久后，中信银行(601998.SS)又被曝出逾9亿元的票据案。
路透年初报导，银监会下发关于票据业务风险提示的通知，要求银行业金融机构将“低风险”业务全口径纳入统一授信范围，同时完善绩效考核，防止资金空转，并要求各机构要全面加强票据业务风险管理，严格按照业务权限、交易对手准入清单和同业授信额度开展同业票据业务。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
（完）
(发稿 李贺；审校 曾祥进)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。