人行副行长称正抓紧推动建设全国统一票据市场--中国证券网

路透北京3月9日 - 全国政协委员、中国央行副行长潘功胜周三表示，中国央行正在抓紧推动建设全国统一的票据市场。

中国证券网报导援引他的话称，建设全国统一的票据市场是下一步央行工作计划之一；建设电子票据交易系统，将有利于提高票据市场交易效率，降低票据市场交易成本和交易风险。

此前票据市场风险频繁暴露，中国农行(601288.SS)(1288.HK)于1月22日公告称，农行北京分行票据买入返售业务发生重大风险事件，经核查，涉及风险金额为39.15亿元人民币。不久后，中信银行(601998.SS)又被曝出逾9亿元的票据案。

路透年初报导，银监会下发关于票据业务风险提示的通知，要求银行业金融机构将“低风险”业务全口径纳入统一授信范围，同时完善绩效考核，防止资金空转，并要求各机构要全面加强票据业务风险管理，严格按照业务权限、交易对手准入清单和同业授信额度开展同业票据业务。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。

（完）