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中国财经 | 2016年 6月 21日 星期二 14:52 BJT

近日召开会议研究商业银行有序参与离岸外汇市场问题--中国央行微博

路透北京6月21日 - 中国央行官方微博周二称，为了提高外汇市场双向开放水平，中国央行近日召开会议研究了商业银行有序参与离岸外汇市场的问题。

央行微博并指出，随着外汇市场对外开放的发展，商业银行对境内外外汇市场进一步融合的需求增强。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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