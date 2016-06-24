分析：中国央行单周净投放创两月新高 英国脱欧后宽松预期升温

2013年6月21日在北京中国人民银行大楼前拍到的资料图片。 REUTERS/Jason Lee/File Photo

路透上海6月24日 - 因应季末流动性压力，中国央行公开市场本周加大逆回购力度，单周净投放3,400亿元人民币创两个月新高。业内人士表示，MPA(宏观审慎)考核和缴税等扰动下，下周资金面仍有不确定性，但料央行仍会主动出手平抑波动。

他们并认为，央行逆回购+MLF(中期借贷便利)的中短期政策组合可能延续；不过鉴于英国最终公投脱离欧盟，将加大全球市场动荡，中国央行货币政策宽松预期随之升温，部分机构降准呼声再起。

“脱欧打压英镑、欧元，推升美元指数，人民币汇率将继续承压，流动性和经济下行压力均呼唤央行及时降准对冲。”海通证券宏观分析师姜超、顾潇啸最新点评报告称。

他们并认为，脱欧短期对中国经济冲击有限，但长期看，欧盟是中国第一大贸易伙伴，一旦脱欧导致欧盟经济衰退，中国经济亦受冲击。

英国今日公投最终结果为退欧支持率达51.89%，留欧支持率为48.11%。这引发全球金融市场剧烈波动。英镑兑美元暴跌逾10%，创下最大单日跌幅，并触及31年低点；而人民币兑美元汇率亦一度大跌逾500点至五年半新低。

澳新银行中国市场经济学家曲天石则表示，英国退欧不会直接对中国的利率市场造成比较大的影响，更多地是在心理和政策预期层面影响利率市场。过去一两周外围市场波动很大，但中国市场相对比较稳定，官方应该还是会以国内状况为主制定政策方向。

他并指出，6月末商业银行MPA考核将收紧流动性，且因上半年货币投放较快，银行二季度末缴准压力可能会较大。不过中国货币政策基调还是稳健略偏宽松，流动性方面不太需要担忧。从过去一两年看，在年中时点，央行公开市场都会相应加大投放规模。

央行公开市场本周逆回购操作规模达6,600亿元，期限均为七天，中标利率仍持稳于2.25%。对冲当周到期的3,200亿元逆回购后，本周净投放3,400亿元，为连续第二周净投放，上周净投放1,050亿元。

交通银行金融研究中心高级研究员陈冀称，按照MPA考核要求，商业银行广义信贷增速部分不能太低也不能太高；目前来看二季度广义信贷增速有可能较低，月底可能会有一些集中投放，对银行间流动性会有负面影响，预计央行预计还是会在公开市场采取平滑性的操作。

中国银行间市场周五除七天期因跨季供不应求之外，其余期限整体压力有限。交易员表示，一早隔夜及七天稍显紧俏，大行融出意愿不强，七天品种更甚，不过随后央行逆回购加量投放，供给局面逐步缓解，季末整体资金拆借难度并不算大。

一全国性股份制银行交易员认为，本周部分大行融出意愿明显下降，货币市场拆借资金难度也有上升。虽然公开市场逆回购已经在加量，但季末压力突出的情况下，“月底前感觉可能还是需要一次MLF。”

上周六(18日)有1,000亿元的中期借贷便利(MLF)到期回收资金顺延至本周一，不过央行已于6月7日提前进行2,080亿元MLF操作，投放相应资金。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 tmsnrt.rs/28QDXJn

**宽松预期升温**

业内人士多预期，目前中国政策更偏重结构性改革而非总量性货币政策工具，且货币政策宽松的边际效应递减，短期内央行对降准降息工具的动用将会十分谨慎；但亦有部分外资银行认为，二季度末、三季度初降准也不失为央行的一种选择。

陈冀称，中期来看，年内中国仍有降准空间。但考虑到目前经济的核心矛盾并不在信贷供给，而是有效信贷需求不足，降准不是解决当前问题的最好方案。

“信贷供给端的政策可能不是太有针对性。目前信用风险高企的情况下，商业银行还是缺乏安全的信贷资产投放方向，”他说。

中国总理李克强周初表示，要继续坚持稳健的货币政策取向，加强与积极财政政策等的协调配合，增强灵活性和针对性，注重预调微调，保持货币信贷总量合理增长。

中信证券固定收益研究团队对此解读称，“预调微调”不仅是对今年来逆回购+MLF+PSL取代总量宽松的肯定，未来货币政策“精准滴灌”的趋势也将延续。

不过澳新银行曲天石则认为，本周央行逆回购规模较大，客观造成未来一周逆回购到期规模较高；加上7月到期的MLF将超过5,000亿元，两者合计规模超过1万亿元，央行对冲的压力会比较大。预期年内还将有一次降准，二季度末三季度初或为窗口。

“中国经济还将沿着L型路径寻底，中国央行将维持稳健偏宽松的货币政策，降准也是可以采取的货币政策工具之一，”他表示。

路透统计显示，下周逆回购到期规模攀升至6,600亿元，较本周的3,200亿元倍增；此外，7月13日至25日将陆续有五笔合计5,290亿元MLF到期。不过，7月亦将有1,838亿元央票到期，对资金面产生正面影响。

渣打银行本周发布的报告亦预期，6月底中国央行有望降准0.5个百分点，资本持续外流、民间投资疲软以及美联储观点向鸽派倾斜等因素都增大了央行降准的可能性；降准有利于消除央行政策前景的不确定性，并在不对汇率施加较大压力的同时降低经济下行风险。

陈冀则认为，后续降准时点的确定，还需观察三季度广义货币供应量(M2)基数效应影响有多大。受去年相应月份M2基数偏高影响，三季度M2增速可能出现明显下行。

2015年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。自今年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，除3月初降准后有两日暂停操作外，其余均正常进行。

今年春节前一段时间，央行逆回购操作以14天和28天期为主，利率分别为2.40%和2.60%；春节后则仅进行七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

逆回购 （周一） 1,700

（周二） 1,100

（周三） 1,500

（周四） 600

（周五） 1,700

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周一 1,100 ）

（周二） 750

（周三） 650

（周四） 300

（周五） 400

SLO到期 --

净投放 3,400 (完)