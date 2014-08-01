更新版－中国人行：将适时适度预调微调货币政策，实现信贷规模合理增长

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及一周高位，受天然橡胶出口限制传闻影响
路透东京4月24日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一触及一周高位，因有传闻称，大型天然橡胶生产商可能会限制出口，而且日本橡胶库存下滑。
路透北京8月1日 - 中国人民银行周五表示，将实现货币信贷及社会融资规模合理增长，适时适度预调微调货币政策。
人行在2014年第二季度中国货币政策执行报告中指出，“将继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性，坚持“总量稳定、结构优化”的取向，既保持定力又主动作为，适时适度预调微调，增强调控的预见性、针对性和有效性，继续为经济结构调整与转型升级营造稳定的货币金融环境，促进经济科学发展、可持续发展。”
人行还指出，“在各方面积极因素和宏观政策环境的支持下，未来一段时期中国经济有望继续保持平稳运行态势。但也要看到，全球经济复苏仍面临一些风险，中国经济内生增长动力尚待增强，全社会债务水平上升较快，资源环境约束凸显，结构调整和改革的任务还很艰巨。”
人行公布报告前，周五公布的数据显示，中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至51.7，优于路透预估中值51.4，且为连续第五个月上升，并创2012年4月以来最高水准；汇丰中国7月制造业PMI终值为51.7，略低于初值52.0，但连续第二个月位于荣枯线50上方，并创下去年1月以来新高。
受生产和新订单指数大幅上涨推动，中国7月官方和汇丰制造业PMI双双创下数月高点，制造业稳中向好趋势更加明显，尤其小企业PMI回升明显成为亮点。 (完) (发稿 李军)
路透东京4月24日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一触及一周高位，因有传闻称，大型天然橡胶生产商可能会限制出口，而且日本橡胶库存下滑。
路透伦敦4月24日 - 欧元周一跳涨，日圆则是急坠，此前法国总统大选第一轮投票结果与民调大致相符，让汇市有关下月第二轮选举再次带来系统性政治冲击疑虑因此消散。
路透首尔4月24日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0741GMT，外资在韩国股市买超3,3 22亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月24日 332.2 -79.9 -249.4 ^4 月21日 242.5 89.9 -316.5 4 月20日 76.3 223.6 -276.1 4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7