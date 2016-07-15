分析：资金宽松中国央行连两周净回笼 结构性工具料成未来主力

作者 侯向明

路透北京7月15日 - 在流动性持续宽松下，中国央行公开市场本周连续第二周净回笼，不过MLF（中期借贷便利）续作规模略超全周到期量。分析人士称，逆回购+MLF组合操作彰显央行仍意在熨平资金面，在国内外经济环境充满不确定的情况下，货币环境将维持宽松，而政策姿态料保持中性稳健。

他们并认为，近期数据显示未来中国经济面临较大下行压力，但货币政策支持仍会选择公开市场辅以MLF等“定向”方式，同时更多依靠财政政策发力，降准等全面宽松概率不大。

未来两周仍有3,020亿元人民币MLF到期，且大部分集中在下周；而考虑到7月还有逾千亿元的央票到期释放流动性，故下周央行是否会续作MLF仍不确定。但资金面充裕背景下，央行操作料不会对流动性产生明显扰动。

招商银行金融市场部高级分析师万钊表示，“（央行旨在）确保流动性的稳定的同时，然后通过投放期限较长的钱鼓励商业银行做中长期投资，因为MLF的钱贵嘛。”

南京证券固定收益分析师杨浩亦称，从央行目的来看，需要维持整个资金面的一个平衡，未来的预期要稳定，同时现实市场中的资金面也需要一个稳定。

“这种组合调控一个是解决市场短期的资金供求，也释放一个信号来引导预期，包括货币政策信号，目前就是中性。”他说。

中国央行公开市场今日进行200亿元人民币七天期逆回购操作，持平当日到期量；本周则净回笼650亿元。据路透统计，本周共有1,950亿元逆回购到期，期限均为七天。此外，7月16日起至11月12日，将有4,222亿元央票陆续到期，其中7月16日到期1,103亿元，7月30日到期的735亿元适逢周末，延后至8月1日到期。

中国央行周三称，对13家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作共2,590亿元人民币，利率与上期持平。7月13日至25日将陆续有五笔合计5,290亿元MLF到期，其中本周到期量为2,270亿元。

而两位消息人士上周五曾透露，中国央行当天就13日和18日的MLF需求向部分银行询量。

中信证券固定收益团队报告认为，央行此举意在补充流动性实现对冲，维稳资金面，显示操作更趋谨慎；同时结合MLF利率持平前期可见，央行操作意在对冲以代替降准，货币政策实质稳健。

“7月中旬，在多笔MLF到期之时，央行未曾如市场预期，采取‘降准’措施，而是通过MLF续作，熨平资金面，从近期央行操作当中，其稳货币意图尽显。”报告称。

统计局最新数据显示，二季度国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，略高于路透调查预估中值6.6%，与一季度增速持平；环比则增长1.8%。上半年GDP同比增速亦为6.7%。

中国央行同日公布，6月末广义货币供应量(M2)同比增长11.8%，高于路透调查中值11.5%；6月新增人民币贷款1.38万亿元，6月末人民币贷款余额同比增长14.3%，社会融资规模增量为1.63万亿元。

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**组合工具“定向”支持**

数据显示经济基础仍不牢固，货币环境尚需维持宽松格局，但在高层力推供给侧改革之际，货币全面宽松概率降低，惟将借助公开市场（OMO）叠加MLF等组合工具加以定向支持，且有望在外汇占款继续减少之际加大支持力度，与此同时依靠财政政策进一步发力。

而对于目前出现的南方洪涝灾害，分析人士认为这仅是短暂性因素，并不会明显推高通胀从而限制货币宽松空间；相反，灾后重建过程中，预计央行还会通过定向的方式给予流动性扶助。

摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊表示，“我觉得目前这种政策组合（MLF+逆回购）还是可以的，因为这种组合的灵活性比较大，现在主要也是海外的不确定性比较高，全球都在宽松，但就是步调不一致，所以央行希望有一个更加灵活的组合。”

章俊同时认为，下半年的货币政策依然是宽松的，但跟上半年不同的是，下半年可能更多配合财政政策，无论是国债还是地方债的发行量会继续往上走，整个实体经济获得的流动性会更多，这样也会同时避免因为货币宽松而造成的资产价格泡沫进一步扩大。

中信证券报告并称，对于中国而言，货币政策稳健中性、财政支出增加托底经济是今年的政策基调；大宽松时代已是过去，“精准滴灌”成为目前应对流动性缺口的主要措施，OMO+MLF+PSL等结构性工具将作为货币政策新主打。

而对于中国南方洪灾造成的影响，分析人士均表示并不担心会推高通胀。章俊表示，预计7月或8月食品价格可能会有一个反弹，但也就是一两个月的影响，洪灾过后CPI依然会比较平稳。

“更多的其实应关注核心通胀（剔除能源和食品价格），目前核心通胀还是比较平稳的，一直在1.5%、1.6%左右，所以政府政策制定不应受到这种食品价格短期波动的影响。”他说。

据中国国家防汛抗旱总指挥部有关负责人介绍，截至7月13日统计，今年以来全国已有28省（区、市）1,508个县遭受洪涝灾害，直接经济损失约1,469.8亿元人民币，其中水利设施直接经济损失271.37亿元。

招商银行的万钊亦称，洪灾可能会略微推高通胀，但仅是短暂性因素，并不会影响未来货币政策的执行，相反，洪灾结束后的重建过程，央行反而可能会对某些受灾省份进行一些定向的支持。

“而且6月外汇占款降幅有所扩大，所以央行还需进行（基础货币的）投放，且有可能加大（逆回购+MLF）操作力度...这种情况下降准也没有用，因为降准只是提高了货币乘数。”他说。

恒丰银行研究院宏观经济与金融市场中心负责人蔡浩亦表示，受英国脱欧、人民币中间价中枢上移（贬值），资本流出速度有所加快，人民币外汇占款环比减少幅度有所扩大。如果三季度资本流出势头继续扩大，央行才可能会用降准手段进行对冲，以补充基础货币，而目前看来，使用中长期定向投放工具的可能更大。

路透根据中国央行公布的数据计算显示，6月末中央银行口径外汇占款余额为236,307.53亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少977.27亿元人民币，降幅较前两个月扩大。

2015年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。自今年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，除3月初降准后有两日暂停操作外，其余均正常进行。

今年春节前一段时间，央行逆回购操作以14天和28天期为主，利率分别为2.40%和2.60%；春节后则仅进行七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)