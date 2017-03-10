分析：中国央行持续小幅净回笼 MPA考核更严政策信号仍偏谨慎

作者 边竞

路透上海3月10日 - 3月初资金维持稳势，中国央行公开市场本周持续小幅净回笼步伐未改，已连续12日净回笼。尽管一季末MPA（宏观审慎评估）考核压力大增，令市场普遍忧虑月底资金面，但结合公开市场及本周MLF操作仅对冲到期量来看，央行释放的政策信号仍偏谨慎。

分析人士指出，从今年两会提出的各项经济发展预期目标以及相关政策导向看，稳增长更强调托底，防风险、降杠杆被提至更为重要的位置。MPA考核标准趋严即是遵循这一思路，考虑到目前经济运行较为平稳暂无明显下行压力，近期货币政策中性偏紧基调难改。

兴业证券固收研究团队表示，尽管资金面尚稳定，但市场因为美联储加息和MPA考核等因素，对未来的流动性预期是偏悲观的，“央行连续净回笼，使得市场对央行紧缩的预期有所上升，而且房地产销售近期有所反弹，可能也是货币政策收紧预期上升的重要因素。”

中国央行行长周小川今日在两会期间举行的记者会上表示，中央银行工具箱的工具比较多，工具的使用自然可能也带有引导市场价格、引导预期，同时传导货币政策的意图，但是也不见得对每次操作数量、价格都要作出过度解读，货币政策总体来说还是稳健中性。

不过他同时强调，如果经济中货币数量太大，真是“大水漫灌”的话，实际上对经济还是非常有害的，可能导致通货膨胀上升、资产价格泡沫等各种各样的问题，“货币政策在稳健方面适当做得更加中性一些，会有利于供给侧结构性改革。”

中国下调2017年多项主要经济发展预期目标，不仅GDP增速被下调至6.5%左右，M2、投资和消费增速也纷纷下调，赤字率和通胀控制目标则持平于去年。这意味着中国今年将更注重经济提质增效，宏观政策更侧重防风险、抑制资产泡沫。

央行公开市场本周一至周三仍延续七、14和28天逆回购的操作组合，单日操作量维持在300-400亿元的低位，而周四和周五则暂停逆回购，本周净回笼1,100亿元人民币，并已连续12个交易日单日净回笼，累计规模达4,500亿元。

央行周二对12家金融机构开展MLF（常备借贷便利）操作共1,940亿元，与当日到期量持平；本次操作包括六个月期885亿元、一年期1,055亿元，利率与上期持平，分别为2.95%、3.1%。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选：tmsnrt.rs/2nkU30F

**季末MPA对流动性冲击可能较大**

北京一银行交易员谈到，政策基调虽偏空，但央行维护资金面保持大体均衡的态度也会坚持，本次季末MPA对流动性冲击可能较大，届时央行亦会根据实际情况提供必要扶助。

“最近资金面还行，（公开市场逆回购）到期量也不大，净回笼可能也是先把存量降下来，为月末MPA做些准备，”他称。

中国央行正在不断完善对银行体系的宏观审慎评估（MPA）管理工作。继银行表外理财一季度正式纳入广义信贷范围考核后，三位消息人士周四透露，部分银行已经收到通知，央行在今年一季度MPA考核中取消宏观审慎资本充足率考核容忍度指标。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮则认为，2月CPI涨幅大幅低于预期降低了央行控通胀的压力，也使得货币政策因应通胀压力而收紧的可能性进一步降低，未来货币政策将会更加关注去杠杆与防风险两大目标，预计央行将在中性偏紧的基调上维持流动性适度偏紧。

中国周四公布的2月CPI和PPI呈一冷一热的分化走势。分析师们普遍认为，PPI今年可能会呈现前高后低的走势。而连续上涨的PPI并未传导到CPI，预计中国短期尚无成本推动通胀之忧，也为宏观调控留出政策空间。

中国2月新增人民币贷款增幅仍高于预期，但社会融资规模增速进一步下降，表外融资有所降温。分析师表示，2月社融和贷款此消彼长，表外融资压回表内状况明显，企业中长期贷款增幅明显，实体经济融资需求改善，经济企稳改善继续得到印证。

**MPA考核从紧防风险**

分析人士指出，一季末是表外理财首次纳入MPA，而且最新关于考核标准更趋严格的消息，亦表明MPA考核延续从紧的趋势，这也进一步反映了货币政策更为重视防风险和降杠杆的取向。

中金公司固收研究团队表示，一季度除表外理财需纳入广义信贷外，MPA考核与奖惩机制均更为严厉，包括提出差别准备金率和差别准备金利率，可能会影响到银行从央行获取流动性、其他业务开展等。

中金认为，对市场而言，体现在MPA严格考核下，后续广义信贷增速放缓，商业银行在表内与表外、信贷与其他资产如同业回购等需有所取舍，从而会导致表外增速放缓、银行季末减少对非银机构的资金融出，进而影响利差以及资金面。

光大固收研究团队则称，今年MPA考核的惩罚力度有所提升，不仅仅局限于“约束性利率”，还会涉及其余项目，如公开市场一级交易商资格等。在意识到MPA的严肃性后，银行业金融机构将进一步压缩广义信贷，因此对3月下旬非银机构的资金面非常担忧。

兴业证券并认为，从微观调研的情况来看，许多银行反映今年存款的压力很大，但实质上，M2增速保持稳定，考虑到银行抢存款本质上是抢夺超额准备金，因此存款压力大，其实本质上还是反映银行体系流动性压力偏大，需要提高负债成本来抢夺资金。

他们指出，从资金利率曲线来看，也能看到这种情况，尽管资金比较宽松，但银行在负债端上的谨慎，推升了流动性溢价，三个月Shibor与七天Shibor之间的流动性溢价处于高位。

央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，去年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。 (完)