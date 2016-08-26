分析：14天逆回购重出江湖剑指降杠杆 中国央行料仍慎用降准利器

作者 李宏薇

路透上海8月26日 - 时隔半年中国央行公开市场重启14天期逆回购，本周净投放规模大增至3,100亿元。在现有七天期逆回购品种基本可满足需求情况下，此举被解读为通过拉长资金供给期限，引导市场降低杠杆，并进一步巩固包括逆回购、MLF(中期借贷便利)等市场化利率的指引地位。

业内人士并认为，目前流动性总量尚可，惟资金进入实体经济渠道受阻，而美联储9月升息概率也在增加；加之防范金融风险考虑，中国央行仍倾向于通过逆回购和MLF等其他工具，来推迟出台降准的时间。

“央行现在不只是单一的稳增长目标，还要控制金融风险，抑制(资产)泡沫。这些约束增加，动准备金的可能性就小了。”三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳指出，就现有情况来看，市场流动性总量尚可，只是向实体经济传导的渠道不畅。

他并称，14天逆回购除拉长资金供给期限，减少市场对隔夜这样过短期限资金的依赖性外，也可以在七天逆回购基石作用的基础上，进一步巩固对市场多期限利率的指引作用。

央行公开市场周三重启14天期逆回购，为春节后逾半年以来首现，中标利率持平于2.40%。加上继续操作的七天期逆回购，本周逆回购合计操作规模达7,150亿元，对冲当周到期的4,050亿元逆回购后，本周净投放3,100亿元，上周则为净投放155亿元。

除逆回购外，央行在最近一次MLF操作中，期限也舍弃三个月，仅保留六个月和一年两个相对长的品种。另据交易员透露，今日例行上报的MLF需求中，还是只有上述两个期限未变。

不过对于14天逆回购意在降杠杆的判断，招商银行资产管理部高级分析师刘东亮表示，市场可能有些过虑了，“央行希望稳，而不是紧，目前收紧政策不是可选项。”

他解释说，投资加杠杆背后的原因是实体经济不行，资金不愿意冒风险。就银行间市场而言，14天逆回购重启也可能是央行增加补充流动性的渠道，平滑到期资金分布。

中国央行副行长易纲周五称，公开市场七天期逆回购将继续，而14天期给市场多了一个选择，未来会保持市场充足流动性；此外，七天逆回购利率有向着政策利率发展的苗头。

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**降准、降息诉求仍在**

与中国央行不断释放稳定政策信号相比，发改委、财政部等其他部委对政策进一步宽松的诉求依旧存在。

7月金融数据疲弱，引发市场上进一步宽松货币政策预期，但央行调查统计司司长盛松成坚持认为，单一积极的货币政策难以有效降低企业经营成本，必须与积极的财政政策相结合。

他重申，本轮经济下行本质上是有效需求不足、供给结构失衡两大问题的叠加，应当降低企业税赋，扩大社会总需求，改变供需两弱局面，建议可适当提高财政赤字率。

央行公开市场本周三重启14天逆回购后，路透也引述消息人士称，央行要求大型银行合理搭配资金融出期限，并明确今年以来的货币政策总基调不会改变。

与此相对应，发改委则连续发声要求货币政策宽松。

发改委政策研究室8月初在其“更好发挥投资对经济增长的关键作用”一文中指出，投资下行压力不容忽视，要坚定不移降低各种企业成本，择机进一步实施降息、降准政策，但之后删除有关降准降息表述。

国家发改委网站今日再刊文称，虽然中国企业融资成本较高有风险溢价较高的因素，但进一步引导利率下行空间依然很大，政策仍须在此进一步着力，要保持流动性合理充裕。

另外，刘东亮指出，除中国自身因素，外部环境的变化也是政策取舍的重要考量，“还是看美联储政策和美元走势吧，如果外汇占款流出加剧，还是有必要降准。”

美联储自去年12月首度在近10年来升息之后，决策官员迄今尚未决定何时再度升息，不过最近几周官员们的公开讲话很多是暗示联储正越来越接近升息。

**关注14天逆回购操作频率**

截至目前，央行公开市场本周已连续进行了三次14天逆回购。但从一级交易商报需求情况来看，暂时还未获得和七天期品种同样的常规地位。具体来说，七天期报需求长期存在，14天需求还是每日单独开放。

李刘阳表示，若14天列入常规操作，则央行拉长资金供给的意图就十分明显了。对长端债券，尤其是关注度较高的10年国债来说，2.7%有望成为收益率阶段波动中轴，大幅下探的可能性受限。

此前有业内人士并预测，14天逆回购重启后，不排除央行会视市场情况推出更长期限逆回购，如28天期品种引导市场。

春节前一段时间，央行逆回购操作以14天和28天期为主，利率分别为2.40%和2.60%；春节后至本周前，则仅进行七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。

2015年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。自今年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，除3月初降准后有两日暂停操作外，其余均正常进行。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)