分析：中国央行巨额净投放缓资金压力 逆回购存量攀高但降准预期不强

作者 李宏薇

路透上海9月23日 - 中秋节过后，中国银行间债市资金紧势有增无减，央行在公开市场加大逆回购操作力度，单周净投放6,700亿元人民币创五个月新高。在此情况下，未到期逆回购存量也攀升至1.45万亿元高位，刷新七个月来高点。

业内人士认为，目前市场对货币政策的预期和春节时已不相同。如无意外，长假过后资金需求有望回落，逆回购余额可能自然随之减少；另外此前公布的部分经济数据向好，房价走高亦引发资产泡沫忧虑，央行再出台降准的可能性不大。

广发银行高级交易员颜岩称，公开市场本周净投放接近历史最高，显示央行在拉长逆回购期限同时，在季末关键时点有意呵护流动性平稳，政策思路还是稳健。而且美联储9月按兵不动，也给了中国更多政策观望时间和空间。

“若节后资金重新宽松，预计逆回购余额将大幅下降。上次2月份逆回购余额达到高点时的降准政策，在当下的可能性微乎其微。”他认为。

央行公开市场今日进行了1,000亿元逆回购操作，本周净投放创下五个月来单周净投放新高。七天和28天期品种中标利率分别持平在2.25%%和2.55%。

此前公开市场单周净投放高点出现在今年4月16日-22日，当周净投放6,800亿元创历史新高。

不过三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳指出，近来离岸人民币波动加剧，人民币汇率走势值得继续关注。从正常角度讲，公开市场逆回购余额的大量增加并不意味着会触发降准，但若未来外汇占款出现明显下降，不排除央行仍会出手对冲的可能。

中国央行最新银行家问卷调查报告也称，三季度银行家货币政策感受指数为55.9%，较上季和去年同期分别下降2.4个和2.6个百分点。对下季度政策，19.7%的银行家预期“趋松”，较二季度预期政策趋松的21.2%比例下降。

本周稍早，离岸人民币HIBOR隔夜拆借利率一度升至近24%，创九个月来高位，7天期升至逾12%。香港金融管理局（HKMA）称，当局将密切监察市场，并会因应银行需要为银行提供流动性支援。

今日操作过后，央行公开市场累计未到期逆回购规模为1.45万亿元，也再度刷新2月中旬以来存量高点。今年2月末，逆回购存量突破1.3万亿元，随后央行3月1日普降金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，当时市场分析认为，逆回购滚动能力已至极限，不得不以降准替换。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 tmsnrt.rs/2ddOoW7

**关注28天期逆回购的持续性**

因到期日落在国庆长假，本周14天期逆回购缺席。从报需求情况看，下周七天期也会因同样原因暂别，届时将由14天加28天期组合，取代本周的七天加28天期操作。

业内人士认为，与这种操作层面对逆回购期限的正常调节相比，十一长假后28天期是否会持续进行并上升为常规品种，成为进一步确认央行有意拉长资金期限，控制杠杆风险的重要因素。

在长期供给上，央行此前放弃了三个月期中期借贷便利(MLF)，转为提供更长的六个月和一年期资金。在公开市场操作中，8月和9月先后启动14天和28天期限逆回购，打破数月以来七天期独挑大梁的格局。

逆回购利率方面，市场对现有2.25%、2.40%和2.55%的三个逆回购定位预期较为稳定，正常情况下不会发生变化。至于逆回购规模，若有需求，下周可能会继续放量。

中国银行间市场周五资金面较为宽松，主要回购利率均有回落。交易员称，资金供需明显改善，各类机构融出积极；不过季末流动性能否维持目前状态，还需继续观察公开市场操作情况。

2015年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。自今年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，除3月初降准后有两日暂停操作外，其余均正常进行。

春节前一段时间，央行逆回购操作以14天和28天期为主，利率分别为2.40%和2.60%；春节后至8月23日则仅进行七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)