人行再贷款现在进行式 数千亿将逐月定向国开行以推动棚户改造

路透香港5月22日 - 中国央行定向国家开发银行下发再贷款的消息，近日在金融市场不胫而走。根据路透向数位业内人士确认，此定向的投放自4月末就已开始，近日该行又收到近千亿款项，专项用于支持棚户区改造。

业内人士并透露，鉴于中国政府强调经济结构调整，且把加快推进棚户区改造视为稳定经济发展的措施之一，此类以再贷款方式进行的定向投放将成为今年的常用货币政策工具，不排除此后每个月都有千亿元左右的投放。

“国开行的确从上月末就收到央行的定向投放款项，用于棚户区改造项目的专款专用。总额度初步定在3,000亿，陆续发放。”了解此事的业内人士称。

路透周三已向央行相关部门发去传真要求确认，但央行至周四中午，既不确认也不否认，以沉默回应。

但市场人士也提出，央行定向投放的初衷是专款专用，但货币之水既然流出，就很难控制住其投向，因此建议监管层还要加大监控资金流向的力度。

“现在担心的是，原定打醋的钱，会不会变成打酱油的了。”另有业内人士表示。

中国国务院曾在去年7月下发棚户区改造意见，计划于2013-2017年改造各类棚户区1,000万户。

今年政府工作报告则确定今年改造的各类棚户区户数为470万户。住建部新闻发言人倪虹在今年两会上透露，这一规模的改造需要超过1万亿元人民币的资金。目前，仅有财政部和国开行公布了今年支持棚户区改造的资金数额。

国开行数据显示，截至4月末，国开行已向棚改项目发放贷款1,079亿元，较去年同期增长388%。

**再贷款对流动性的影响**

再贷款是中国人民银行投放基础货币的渠道之一。央行在今年公布的2013年四季度货币政策报告中以专栏的形式对再贷款做了进一步的划分。央行称，考虑到原有的流动性再贷款承担了流动性供给和信贷支持的功能，将再贷款进一步细分为流动性再贷款、信贷政策支持再贷款、金融稳定再贷款和专项政策性再贷款。

而市场分析人士关注的是，逐月发放给国开行的再贷款，除将托底经济发展以外，对金融市场的流动性也将带来影响。

“不管是再贷款，还是专项贷款，对商业银行来说，都是超额存款准备金。怎么用，就看监管力度了。”国信证券首席固定收益分析师董德志称。

央行一季度货币政策执行报告显示，今年一季度，已累计下达信贷政策支持再贷款额度1,000亿元。截止2013年末，支农再贷款余额为1,684亿元。

路透金融分析师钟华曾撰文指出，作为三大货币政策工具之一的再贷款，过去几年曾淡出公众视野。但近半年多来，中国央行对此政策工具的使用创新上却不断发力，凸显出擅于总量调控的中国央行在结构政策上也精耕细作。（完）

(记者 毕晓雯; 审校 张喜良)

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