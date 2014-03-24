中国央行创设支小再贷款 优化结构货币政策出“细”活

路透北京3月24日 -作为三大货币政策工具之一的再贷款，过去几年曾淡出公众视野。但近半年多来，中国央行对此政策工具的使用创新上却不断发力，凸显出擅于总量调控的中国央行在结构政策上也精耕细作。

央行通过再贷款耕作的结构性政策有别于传统的信贷政策，它首先允许央行分支机构对地方法人金融机构短期再贷款，以有效满足边际流动性需求，来弥合金融市场的结构失衡。进而最新创设支小再贷款，来支持金融机构扩大小微企业信贷投放，缓解小微企业“融资难、融资贵“，化解实体经济的结构失衡。

从大的着眼点分析，去年6月开始央行有意维持银行间货币市场利率高企，然后出台了一系列的结构性货币政策创新举动，不仅警示了银行体系高杠杆下的货币空转，对压缩表外业务扩张起到关键性作用，也针对性的解决了中小企业的贷款难问题，可谓张弛有度。

央行最新公告称，在信贷政策支持再贷款下创设支小再贷款，专门用于支持金融机构扩大小微企业信贷投放，同时下达全国支小再贷款额度共500亿元人民币。

央行数据显示，截至2013年6月末，全国流动性再贷款、再贴现总额度共计4,641亿元。此外，2013年共有21家商业银行发行金融债1,100亿元，专项用于支持小微企业。

**再贷款改革**

作为央行新政策工具--信贷政策支持再贷款源于央行年初再贷款分类改革。该改革将再贷款三分类调整为四分类，也即原流动性再贷款拆分为流动性再贷款和信贷政策支持再贷款，而金融稳定再贷款和专项政策性再贷款分类不变。

拆分后的新流动性再贷款并和常备借贷便利（SLF）等流动性管理工具功能融合，不仅央行总行对全国性存款类金融机构发放流动性再贷款，还新增央行分支机构对地方性存款类法人金融机构发放的短期再贷款。

其中，尤其是央行分支机构SLF与有助于弥合货币市场结构失衡，降低资金利率波动水平，提高货币政策传导效率。

根据央行安排，央行分支机构开展SLF操作实行限额管理，试点总限额为1，200亿元。

而新设信贷政策支持再贷款则包括支农再贷款和支小再贷款，而支小再贷款由原中小金融机构再贷款更名而来，发放对象也就由此前城市商业银行调整为小型城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行和村镇银行等四类金融机构。

相应地，支小再贷款用途由支持扩大中小企业贷款和消费信贷调整为支持上述金融机构发放的小微企业贷款。

**支小再贷款**

据央行规定，支小再贷款条件设定为金融机构须实现小微企业贷款“两个不低于”，即上季度末小微企业贷款增速不低于同期各项贷款平均增速、贷款增量不低于上年同期水平。

央行此举将增强支小再贷款的针对性，并有助于发挥金融机构对小微企业贷款的杠杆作用。

更为重要的是，支小再贷款利率为在中国央行公布的贷款基准利率基础上减点确定。对比微金所信贷市场利率指数的数据，这将显着降低小微企业的融资成本。

支小再贷款分3、6和12个月三个档次，相应金融机构贷款基准利率中6个月以内（含6个月）为5.6%、6个月至1年（含1年）为6%。而微金所信贷市场利率指数显示，今年2月北京、山西、山东、江苏和四川五省市信贷市场平均利率分别30.78%、27.68%、28.10%、25.77% 和24.67%。

微金所信贷市场利率指数的基础数据是从担保、小贷、典当、保理、融资租赁等全国类金融服务商、实际借款人、政府部门以及其他一些机构获取的数据，为非传统银行机构信贷利率数据。

央行还要求，金融机构借用支小再贷款发放的小微企业贷款加权平均利率，要低于运用其他资金发放的同期同档次小微企业贷款加权平均利率。（完）

(发稿 钟华; 审校 毕晓雯)

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